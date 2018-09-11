كرة القدم / الرابطة المحترفة الاولى - الجولة الخامسة: النتائج الجزئية والهدافون

11/09/2018 - 22:10
رياضة
النتائج الجزئية و هدافو مباريات من الجولة الخامسة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء :
نصر حسين داي 1 : قاسمي (13)
النتائج الجزئية و هدافو مباريات من الجولة الخامسة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء :
الاثنين10 سبتمبر:
نصر حسين داي 1 : قاسمي (13)
شبيبة الساورة 0
شباب قسنطينة 3: العمري (د45 ود68), عبيد (د58)
اتحاد بلعباس 0
مولودية وهران 3: حمار (د23) سباح (د43) شيبان (د89)
جمعية عين مليلة 1: سي عمار (د85)
وفاق سطيف 3: لكروم (د10 ض ج), بوقلمونة (د84 ض ج ود90)
شباب بلوزداد 2: بورنان ( 28 و 43)
الثلاثاء 11 سبتمبر :
أولمبي المدية 1 : بن عمار (د6)
مولودية الجزائر 2 : سويبع (34) نقاش (66)
دفاع تاجنانت 3 : بن ساحة (د 26 ض ج) عريبي (32 و 90+3 ض ج)
أهلي برج بوعريريج 1 : عمران (29)
شبيبة القبائل 1: حمرون (84)
نادي بارادو 0:
الأحد 7 أكتوبر:
اتحاد الجزائر - مولودية بجاية (00ر19) .