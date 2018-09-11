كرة القدم / الرابطة المحترفة الاولى - الجولة الخامسة: النتائج الجزئية والهدافون

النتائج الجزئية و هدافو مباريات من الجولة الخامسة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء :

الاثنين10 سبتمبر:

نصر حسين داي 1 : قاسمي (13)

شبيبة الساورة 0

شباب قسنطينة 3: العمري (د45 ود68), عبيد (د58)

اتحاد بلعباس 0

مولودية وهران 3: حمار (د23) سباح (د43) شيبان (د89)

جمعية عين مليلة 1: سي عمار (د85)

وفاق سطيف 3: لكروم (د10 ض ج), بوقلمونة (د84 ض ج ود90)

شباب بلوزداد 2: بورنان ( 28 و 43)

الثلاثاء 11 سبتمبر :

أولمبي المدية 1 : بن عمار (د6)

مولودية الجزائر 2 : سويبع (34) نقاش (66)

دفاع تاجنانت 3 : بن ساحة (د 26 ض ج) عريبي (32 و 90+3 ض ج)

أهلي برج بوعريريج 1 : عمران (29)

شبيبة القبائل 1: حمرون (84)

نادي بارادو 0:

الأحد 7 أكتوبر:

اتحاد الجزائر - مولودية بجاية (00ر19) .