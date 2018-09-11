كرة القدم / الرابطة المحترفة الاولى - الجولة الخامسة: النتائج الجزئية والهدافون

11/09/2018 - 22:10

النتائج الجزئية و هدافو مباريات من الجولة الخامسة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء :
الاثنين10 سبتمبر:

نصر حسين داي 1 : قاسمي (13)
شبيبة الساورة 0
 شباب قسنطينة 3: العمري (د45 ود68), عبيد (د58)
اتحاد بلعباس 0
 مولودية وهران 3: حمار (د23) سباح (د43) شيبان (د89)
جمعية عين مليلة 1: سي عمار (د85)
 وفاق سطيف 3: لكروم (د10 ض ج), بوقلمونة (د84 ض ج ود90)
شباب بلوزداد 2: بورنان ( 28 و 43)
     الثلاثاء 11 سبتمبر :
 أولمبي المدية     1  : بن عمار (د6)
مولودية الجزائر  2 : سويبع (34) نقاش (66)
 دفاع تاجنانت  3 : بن ساحة (د 26 ض ج) عريبي  (32 و 90+3 ض ج)  
أهلي برج بوعريريج 1 : عمران (29)  
 شبيبة القبائل  1:   حمرون (84)
نادي بارادو   0:   
 الأحد 7 أكتوبر:
اتحاد الجزائر - مولودية بجاية (00ر19) .

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