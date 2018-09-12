الأسبوع الاقتصادي الجزائري بواشنطن : اتــفـاقية لتـسـويق هواتـف ذكيــة جـزائـريـة بالولايــات المتحـدة

وقعت المؤسسة الخاصة الجزائرية "ساتراكس" صاحبة علامة ايريس (IRIS)، الثلاثاء بواشنطن،على عقد مع الشركة الأمريكية"كا في اس" امبورت سولوشن (KVS Import Solutions) ،لتسويق هواتفها الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش أسبوع الجزائر بواشنطن بحضور وزير التجارة،سعيد جلاب وسفير الجزائر بواشنطن ،مجيد بوقرة، والعديد من رؤساء المؤسسات الجزائرية المشاركة في هذه التظاهرة التي تدوم 4 أيام.

وسيسمح الاتفاق، الذي يعد ثمرة أربع أشهر من المناقشات بين شركة اريس و هذه المؤسسة المتخصصة في البيع عبر الانترنيت في الولايات المتحدة الأمريكية، للمجمع الجزائري بالولوج الى هذا السوق المتنامي والتنافسي.

وأشار المدير العام المساعد لشركة اريس، جمال قيدوم ، عقب التوقيع على هذا الاتفاق، أن شركة اريس تراهن على مؤهلين اثنين هامين لأجل الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية وهما الجودة و السعر التنافسي للمنتوج.

وتعد الأرضية الالكترونية التي تتوفر عليها "كا في اس" امبورت سولوشن،استراتيجية في هذا المقام و تتيح لايريس فرصة لاقتحام السوق الامريكية.

وأوضح المتحدث ذاته قائلا "ستسمح لنا هذه الشراكة بتحديد قيمة منتوجاتنا في السوق العالمية بشكل أفضل وكذا فهم تنظيم السوق الأمريكية".

وأضاف المدير العام لذات المؤسسة أن "ساتركس"، المتواجدة حاليا في كل دول المغرب و كذا بمالي والإمارات العربية المتحدة، تطمح إلى تسويق هواتفها الذكية في أوروبا.

كما تنبأ قيدوم بقفزة جديدة لمؤسسة "ساتركس" بمناسبة شروع مركب إلكتروني جديد في النشاط, بحيث سيسمح بإنتاج مليوني (2) هاتف ذكي وأكثر من 1 مليون جهاز تلفاز في السنة.

كما ستشرع المؤسسة المتخصصة في صناعة المنتوجات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف,في صناعة إطارات العجلات، بالتزامن مع دخول مركب صناعي آخر حيز النشاط مع بداية سنة 2019 بالشراكة مع متعاملين ألمانيين وفنلنديين.

وقال عبد المجيد بوقرة سفير الجزائر بواشنطن في تصريحات للاذاعة الدولية ، أن الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بواشنطن يعد الأول من نوعه ، يهدف لإعطاء صورة جيدة عن مستوى التقدم الذي تشهده الجزائر في شتى المجالات وما تزخر به من تراث ثقافي وفني .

وقال إن هذه التظاهرة التي تمتد على مدار 4 أيام بدأت تؤتي ثمارها من خلال التوقيع على اتفاقية لتسويق الهواتف الذكرية لشركة إيريس بالولايات المتحدة الأامريكية ، فضلا عن توقيع اتفاقيتين سيعلن عنهما لاحقا.

وكان وزير التجارة، سعيد جلاب، قد أعطى بواشنطن، اشارة الانطلاق لأسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية و هو موعد فريد من نوعه يهدف إلى التعريف بتاريخ و تراث الجزائر و بمؤهلاتها الاقتصادية والسياحية.

وقام الوزير بعد ذلك بتدشين المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة والذي يشارك فيه ما يقارب الـ40 مؤسسة وطنية.

المصدر: الإذاعـة الجزائرية /وأج