ارهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابيان نفسيهما، أمس الثلاثاء، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزتهما أسلحة وذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سّلم إرهابيان (2) نفسيهما، يوم أمس 11 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحيةالعسكرية السادسة".

و أضاف البيان أن "الامر يتعلق بكل من "سباك عبد الله المدعو أبو ناصر"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2010, و"خدايش لحسن المدعو أبو القاسم" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013"، مشيرا الى أن "الارهابيين كان بحوزتهما مسدسان (2) رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومخزنا (2) ذخيرة مملوءين".

وفي سياق متصل وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد جنان الساحل بسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة), كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، سبعة (7) مخابئ للجماعات الإرهابية، تحوي كميات من المواد الغذائية وأغراضا مختلفة".

وخلص البيان الى أن "هذه النتائج الإيجابية المحققة تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة عبر كامل ربوع الوطن".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج