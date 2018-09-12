الموت يغيب المطرب الجزائري رشيد طه عن عمر يناهز 59 سنة

توفي ليلة الثلاثاء الى الأربعاء المطرب الجزائري المقيم بفرنسا رشيد طه بمنزله بباريس اثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 59 سنة حسبما علم من عائلته .

واشتهر رشيد طه المولود في 18 سبتمبر 1958 بمدينة سيق قرب وهران بأداء أغاني الروك في الثمانينات من القرن الماضي. كما أدى عدة طبوع منها الابانك و الشعبي و الري .

و اشتهر في الجزائر بأداء أغنية "عبد القادر يا بوعلام "مع مع الشاب فوضيل في عمل مشترك(ان دو ثروا سولاي ) .

ووعرف الراحل بمواقفه الملتزمة تجاه عدة قضايا جوهرية خاصة ما تعلق بمشاكل و معاناة المهاجرون مثل العنصرية والفقر و التهميش وغيرها من الأمور الأخرى .

ومن بين أعماله البوم "ديوان "الذي صدر في 1998 او الذي أعاد فيه أداء أغاني من الطبع الشعبي خاصة الأغنية الشهيرة للمطرب الراحل دحمان الحراشي "يا الريح "التي أعطاها بعدا عالميا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج