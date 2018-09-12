قايد صالح يشرف ببشار على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين "اكتساح 2018"

تميز اليوم الثالث من زيارة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، هذ الاربعاء، بإشرافه على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية "اكتساح 2018"، على مستوى القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه "في البداية وبرفقة اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة، استمع السيد الفريق إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي مدير التمرين والذي تركز أساسا حول مختلف الأعمال القتالية التي ستنفذها وحدات برية وجوية".

"وبميدان الرمي للقطاع العملياتي-- يضيف البيان-- تابع الفريق قايد صالح جميع محطات تنفيذ هذه المرحلة من التمرين, بموضوع +زج النسق الثاني لمجموعة القوات الثانية في العملية الدفاعية+, أين تم تسجيل احترافية عالية للإطارات الميدانية في مجال التحليل وإيجاد الحلول الملائمة وفي الوقت المناسب للمسائل التكتيكية المتعلقة باستخدام الوسائل عالية الدقة, والتحكم الجيد للأفراد في هذه الوسائل والتجهيزات ومختلف منظومات الأسلحة".

وفي ختام التمرين قدم الفريق قايد صالح تهانيه إلى جميع الأفراد المشاركين في التمرين حاثا إياهم على "أن لا يكتفوا بالنتائج الجيدة المحققة، بل ينبغي التطلع دوما إلى تحقيق المزيد والمثابرة على المضي قدما على هذا النهج العملي المتميز".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج