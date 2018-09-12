اذاعة القران الكريم تحيي عيدها ال28 وتقف عند معاني التعايش و السلام والمصالحة الوطنية

تنظم اذاعة القران الكريم الجزائرية هذا الخميس احتفالية بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بذكرى تاسيسها ال28 ، والتي تتزامن مع غرة محرم من كل عام هجري .

و من اهم ما سيميز الاحتفالية ندوة فكرية حول العيش معا بسلام تنشطها مجموعة من الاساتذة عبر مداخلات تتناول المصالحة الوطنية والاستقرار والسلم وموضوع التعايش والسلام كمحور لبناء المجتمعات بالاضافة الى مداخلة حول آليات تحقيق السلام بنظرة فقهية معاصرة .

وسيحضر هذا الاحتفال وزير الاتصال جمال كعوان والمدير العام للاذاعة الجزائرية شعبان لوناكل بالاضافة الى عدد من الشخصيات الدينية والثقافية

وسيتخلل المداخلات الفكرية وصلات من المديح يمتعنا بها القارئ والمنشد عبد الله بن دادة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية