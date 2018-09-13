حملة اعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس حملة اعتقالات في محافظات الخليل ورام الله و بيت لحم في الضفة الغربية، كما داهمت عددا من القرى والبلدات الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة الخليل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في العديد من البلدات وطالت عددا من المنازل.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدات يطا واذنا والظاهرية وحلحول وأقامت حواجزها على مدخل بلدة السموع ومفرق مخيم الفوار وفي حارة أبو سنينة داخل مدينة الخليل.

كما احتجزت طالبين من مدرسة وكالة الغوث (أونروا) على حاجز عسكري في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال قصي الجعبري مدير المدرسة إن هذه الفترة من كل عام تشهد تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة بسبب الانتشار المكثف لقوات الاحتلال بدعوى "تأمين" وصول المستوطنين من كافة المستوطنات المجاورة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بمناسبة" الأعياد اليهودية" مشيرا أن العديد من الطلاب الفلسطينيين يخضعون للتفتيش والاحتجاز والاعتقال بحجج أمنية واهية مما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية وعدم شعور الطلاب بالأمان.

من ناحية أخرى أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال مواطنين من قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية واعتقلت شابا من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.