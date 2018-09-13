محمد عيسى يعلن عن تكريم أئمة ضحايا الإرهاب والموافقة على تطويب الرهبان

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، اليوم، عن اعتزام الوزارة تكريم 114 من ائمة المساجد الذين اغتالتهم الايادي الارهابية خلال العشرية السوداء في الجزائر ، بالاضافة الى تطويب 19 راهبا مسيحيا

وقال محمد عيسى في مداخلته في احتفالية تأسيس اذاعة القرآن الكريم إن " وزارة الشؤون الدينية سوف تأسس لتكريمات خاصة لأئمتها ، وقد بلغ عدد الائمة الذين سقطوا دفاعا عن منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الوسطية والاعتدال وجعل المسجد خادما للمجتمع لاعدوا له ودفاعا عن الجزائر، 114 إماما ، مضيفا ان التكريم سيكون في احتفالية علنية نهاية شهر نوفمبر" وسوف تنحي اسرة المساجد جميعا والوزارة باسم الدولة عرفانا بجهودهم ".

واضاف الوزير بالقول : "ان التكريم لن يتوقف عند الائمة بل سيمتد وبمناسبة سنة العيش معا في سلام الى رجال الدين المسيحيين ال19 الذين اعطت لهم الوزارة باسم الدولة الجزائرية الموافقة على تطويب رجال دينهم في كنيستهم اعترافا لهم من طرف سلطتهم الدينية المسيحية بانهم فضلوا البقاء في الجزائر على المغادرة الى أرض كانت أحسن وأكثر أمنا".

وقال الوزير محمد عيسى هذه الثنائية الرمزية ستكرس ميدانيا العيش معا بسلام وتكرس ميدانيا قوة الدولة الجزائرية وتكرس بثقة تامة قدرتنا على طي الصفحة دون تمزيقها والنظر الى المستقبل الامن في اطار خطاب ديني ينبع من المسجد ووسائل الاعلام ليخدم الجزائر.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية