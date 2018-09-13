وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تحدد نصاب الزكاة لهذا العام حدد ب 500 .552 دج

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1440 هجرية قدر بخمسمائة وأثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار جزائري (500 .552 دج) .

وأوضحت الوزارة في بيان لها هذا الخميس أن إخراج الزكاة واجب على كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدار5ر2 بالمائة أي ربع العشر سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.

و اصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا المقدر وزنها ب85 غراما مع العلم ان سعرالغرام من الذهب من عيار 18 قيراط لدى الوكالة الوطنية لتحويل و توزيع الذهب و المعادن الثمينة (أجينور) حدد ب500 6 دج.

وذكر ذات المصدر أنه احياء لسنة الرسول في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة فإن الوزارة وضعت بين أيدي المزكين صندوق الزكاة برقم الحساب البريدي الوطني

10- 4780 والحسابات البريدية الولائية داعية إياهم في نفس الوقت إلى وضع زكاتهم في حسابته البريدية.