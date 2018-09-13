المشروعان الجديدان لخطوط الوصلات البحرية سيدعمان تدفق الإنترنت في الجزائر

صرحت وزيرة البريد والمواصلات االسلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون اليوم الخميس ببسكرة أن المشروعين الجديدين لخطوط الوصلات البحرية من شأنهما دعم التدفق الدولي للإنترنيت في الجزائر.

وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها على هامش زيارة عمل قامت بها إلى هذه الولاية أن المشروع الأول سيكون بشرق البلاد بولاية عنابة في حين أن المشروع الآخر سيكون من الجزائر العاصمة نحو وهران.

وقالت السيدة فرعون في هذا السياق :"نتمنى أن يدخل هذان الخطان حيز الخدمة في نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة" مما يسمح -كما أضافت- بالزيادة في سعة التدفق الدولي" للإنترنيت.

وبشأن الشبكة الداخلية اعتبرت الوزيرة أن تدفق الإنترنيت في "تحسن مستمر عبر الولايات", مبرزة في هذا الخصوص أن اتصالات الجزائر تعمل على تجديد الشبكات والتجهيزات.

وأشارت كذلك إلى أن الاستثمارات بين سنتي 2017 و 2018 كان أكبرها بولايات جنوب البلاد بما في ذلك الأرياف.

من جهة أخرى و في مجال دعم بريد الجزائر بالموارد البشرية ذكرت الوزيرة أن برنامج التوظيف في بريد الجزائر أثمر بتثبيت أكثر من 6 آلاف عامل في الفترة الممتدة بين سنة 2017 والسداسي الأول من السنة الحالية (2018), مضيفة أنه سيكون هناك "مخطط توظيف تكميلي قبل نهاية هذه السنة بحكم دخول مكاتب بريد جديدة حيز الخدمة".

وذكرت السيدة فرعون أنه في بعض الولايات, لاسيما الكبرى منها, على غرار الجزائر العاصمة هناك حالة عزوف للشباب عن التوظيف خاصة في مهنة ساعي البريد,موضحة أن بولاية الجزائر منذ مطلع السنة الجارية لم يتمكن بريد الجزائر سوى من توظيف بين 6 و10 عمال في وظيفة ساعي البريد من مجموع 300 عرض عمل في هذا المجال.

وفي مستهل زيارتها إلى الولاية قامت السيدة فرعون بتدشين الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر و أشرفت على دخول حيز الخدمة لمشروع تأمين شبكة الاتصالات و ذلك بالمقاطعة الإدارية أولاد جلال, وتدشين مكتب بريدي بقرية بنطيوس التابعة لبلدية أمخادمة قبل تدشين بعاصمة الولاية لمركز بريدي, وكذا إعادة فتح القباضة الرئيسية التي خضعت لعملية إعادة تهيئة و وضعت حجر الأساس لبناء مقر جديد للوحدة البريدية.

وأشرفت الوزيرة كذلك على وضع حيز الخدمة لثلاث وصلات من الألياف البصرية (بسكرة-الوادي) و (بسكرة -المسيلة) و كذا (ليوة-أولاد جلال) و ذلك على مسافة إجمالية بنحو 244 كلم.