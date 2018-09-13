التعاون الجزائري الأمريكي محور محادثات بين وزير المالية و السفير الأمريكي

استقبل وزير المالية، عبدالرحمان راوية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير الولايات المتحدة, جون ديروشر, حيث تناولا موضوع التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتطرق السيد راوية, خلال المحادثات التي جمعته بالسفير الأمريكي, إلى العناصر الأساسية للسياسة الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية من أجل "ضمان توازن وحيوية الاقتصاد الكلي الشامل للبلاد", يضيف نفس المصدر.

كما تطرق الطرفان إلى تبادل وجهات النظر حول ورشات الإصلاح الكبرى المبادر فيها, لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية, وكذا تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال بغرض إتاحة فرص الاستثمار والنمو, كما جاء في المصدر.

وبهذا الصدد, أوضح الوزير أن عمل الحكومة في مجال الإصلاحات بحثا عن دعم النشاط الاقتصادي, يسهر على الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائري.

اللقاء كان أيضا فرصة للطرفين من أجل تناول سبل التعاون بين وزارة المالية والخزينة الأمريكية, بخصوص المساعدات التقنية في مجال الديون العمومية وتحسين مراقبة الجمارك للحركة التجارية, يضيف البيان.

وبهذا الشأن, عبر السيد ديروشر عن "استعداد" سلطات بلاده لمواصلة بل وتوسيع سبل التعاون مع وزارة المالية, كما خلص نفس المصدر.