كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى - : برنامج الجولة السادسة

14/09/2018 - 12:02

برنامج الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت و الأحد: 

 

الجمعة 14 سبتمبر:

باتنة: جمعية أمل عين مليلة - شبابا قسنطينة (00ر17)

 

السبت 15 سبتمبر:

شباب بلوزداد - أولمبي المدية (00ر17) 

مولودية بجاية - نصر حسين داي (45ر17) 

نادي بارادو - مولودية وهران (00ر19) 

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج (00ر20) 

 

الأحد 16 سبتمبر:

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (00ر17 دون جمهور) 

 

الاثنين 17 سبتمبر:

وفاق سطيف - دفاع تاجنانت (00ر19)

 

الخميس 11 أكتوبر:

اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر (00ر18)  

 

الترتيب                   نقاط        لعب 

 

1. وفاق سطيف          10          5

2. اتحاد الجزائر         9            4                                     

 

--. شبيبة القبائل         9             5

4.مولودية بجاية         8             4

--. جمعية عين مليلة     8            5                                      

 

--.شباب قسنطينة        8            5

--.نصر حسين داي     8             5                                         

  

--.مولودية الجزائر     8             5  

9. شبيبة الساورة      7              5

10 . نادي بارادو      6             4

11.. مولودية وهران   5           5

12. أولمبي المدية       4           5

13. أ. برج بوعريريج 3            5

--. اتحاد بلعباس       3              5

--.دفاع تاجنانت       3              5

16. شباب بلوزداد   2              5

 

 ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام  شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

 

 

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