كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى - : برنامج الجولة السادسة

برنامج الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت و الأحد:
الجمعة 14 سبتمبر:
باتنة: جمعية أمل عين مليلة - شبابا قسنطينة (00ر17)
السبت 15 سبتمبر:
شباب بلوزداد - أولمبي المدية (00ر17)
مولودية بجاية - نصر حسين داي (45ر17)
نادي بارادو - مولودية وهران (00ر19)
شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج (00ر20)
الأحد 16 سبتمبر:
الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (00ر17 دون جمهور)
الاثنين 17 سبتمبر:
وفاق سطيف - دفاع تاجنانت (00ر19)
الخميس 11 أكتوبر:
اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر (00ر18)
الترتيب نقاط لعب
1. وفاق سطيف 10 5
2. اتحاد الجزائر 9 4
--. شبيبة القبائل 9 5
4.مولودية بجاية 8 4
--. جمعية عين مليلة 8 5
--.شباب قسنطينة 8 5
--.نصر حسين داي 8 5
--.مولودية الجزائر 8 5
9. شبيبة الساورة 7 5
10 . نادي بارادو 6 4
11.. مولودية وهران 5 5
12. أولمبي المدية 4 5
13. أ. برج بوعريريج 3 5
--. اتحاد بلعباس 3 5
--.دفاع تاجنانت 3 5
16. شباب بلوزداد 2 5
ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.