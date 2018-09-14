كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى - : برنامج الجولة السادسة

برنامج الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت و الأحد:

الجمعة 14 سبتمبر:

باتنة: جمعية أمل عين مليلة - شبابا قسنطينة (00ر17)

السبت 15 سبتمبر:

شباب بلوزداد - أولمبي المدية (00ر17)

مولودية بجاية - نصر حسين داي (45ر17)

نادي بارادو - مولودية وهران (00ر19)

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج (00ر20)

الأحد 16 سبتمبر:

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (00ر17 دون جمهور)

الاثنين 17 سبتمبر:

وفاق سطيف - دفاع تاجنانت (00ر19)

الخميس 11 أكتوبر:

اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر (00ر18)

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 10 5

2. اتحاد الجزائر 9 4

--. شبيبة القبائل 9 5

4.مولودية بجاية 8 4

--. جمعية عين مليلة 8 5

--.شباب قسنطينة 8 5

--.نصر حسين داي 8 5

--.مولودية الجزائر 8 5

9. شبيبة الساورة 7 5

10 . نادي بارادو 6 4

11.. مولودية وهران 5 5

12. أولمبي المدية 4 5

13. أ. برج بوعريريج 3 5

--. اتحاد بلعباس 3 5

--.دفاع تاجنانت 3 5

16. شباب بلوزداد 2 5

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.