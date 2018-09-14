إنقاذ 13 تونسيا من الغرق شرق البلاد

أنقذت البحرية التونسية الليلة الماضية 13 تونسيا من بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال دون 14 سنة من الغرق بينما كانوا يحاولون الهجرة نحو إيطاليا.

و أوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم الجمعة أن هؤلاء الحالمين بالهجرة طلبوا المساعدة بموقع شرقي العطايا بقرقنة (شرق) على بعد 108 كلم.

و أضاف المصدر أن هؤلاء المهاجرين صرحوا بأنهم أبحروا مساء يوم 12 سبتمبر الجاري من سواحل جرجيس (540 كلم جنوب العاصمة) قصد التوجه نحو السواحل الإيطالية مشيرا إلى أنه تم تسليمهم إلى الحرس الوطني (الدرك) لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد ذكرت أمس الخميس أن وحدة تابعة للبحرية التونسية أنقذت 25 تونسيا كانوا على متن زورقين في عرض سواحل جزيرة جربة (جنوب شرق).

يذكر أن 3811 تونسيا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة الجارية إلى غاية اوت الماضي في إطار الهجرة غير الشرعية مقابل 1721 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية,وفق ما أفاد به رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني مؤخرا استنادا إلى تقارير المفوضية السامية لشؤون للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.