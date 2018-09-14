رعود و برد ابتداء من اليوم الجمعة بغرب ووسط البلاد

ستشهد المناطق الغربية و الوسطى للوطن ابتداء من مساء اليوم الجمعة سقوط أمطار غزيرة ستبلغ أو تتجاوز 30 ملم تكون مصحوبة أحيانا برعود و بردي حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ويتعلق الأمر بولايات وهران و سيدي بلعباس و معسكر و شمال تيارت و تيسمسيلت و مستغانم وغليزان و الشلف و تيبازة و عين الدفلى و شمال المدية و البليدةي يضيف ذات المصدر.

ستبلغ كميات الامطار أو تتجاوز محليا 30 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية