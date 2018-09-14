أدرار: رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية شهاب بهلول في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية شهاب بهلول اثر تعرضه لسكتة قلبية داخل مسبح بالمقاطعة الإدارية لتيميمون حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقعت الوفاة في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم اثر قدوم الفقيد إلى مسبح المركب الأولمبي لتيميمون لأخذ قسط من الراحة والانتعاش بعد قضاء يوم من التفقد والتحضيرات لبرنامج تظاهرة رياضية كان بصدد التحضير لها بالمنطقة حسبما أشير إليه.

وقد تكفلت مصالح الحماية المدنية بنقل جثمان الفقيد الى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتيميمون تمهيدا لنقله فيما بعد إلى مسقط رأسه بولاية البليدة.

ويعد الفقيد من مواليد 1971 وقد ساهم في تنظيم عديد التظاهرات الرياضية في مجال الرياضات الميكانيكية بالمنطقة على غرار رالي اليمامات بتيميمون سنة 2016 مما ساهم في الترويج للوجهة السياحية بالجنوب الجزائري حسبما أشار إليه متتبعون للشأن الرياضي.