كرة القدم/ بطولة الرابطة المحترفة الثانية /الجولة السادسة:النتائج الجزئية والترتيب كرة

14/09/2018 - 18:37

النتائج  الجزئية و الترتيب بعد اجراء مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية (موبيليس) لكرة القدم، اليوم الجمعة .

 

رائد القبة        - مولودية سعيدة    0-0

امل بوسعادة     - شبيبة بجاية       0-0 

 جارية حاليا: 

جمعية وهران    - اتحاد الحراش      

اتحاد عنابة       - شبيبة سكيكدة      

سريع غيليزان    - مولودية العلمة    

       

      سا 00ر19: 

اتحاد بسكرة       - اتحاد البليدة        

جمعية الشلف      - نجم مقرة           

  السبت :

وداد تلمسان    - ترجي مستغانم     00ر19سا 

                   

الترتيب                    نقاط      لعب

1. وداد تلمسان           11       5

. أولمبي الشلف         11       5

3. ترجي مستغانم         10       5

4 . أمل بوسعادة           9        6

5. مولودية العلمة          8        5 

--. اتحاد بسكرة           8         5

7. اتحاد عنابة            7         5

--. سريع غليزان         7         5

--. مولودية سعيدة        7         6 

10. جمعية وهران             6         5 

--. شبيبة بجاية           6         6

12.  نجم مقرة           5         5

13. شبيبة سكيكدة       4          5

--. اتحاد البليدة          4          5

--. رائد القبة            4          6

16. اتحاد الحراش     1          5.

 

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