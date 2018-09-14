كرة القدم/ بطولة الرابطة المحترفة الثانية /الجولة السادسة:النتائج الجزئية والترتيب كرة

النتائج الجزئية و الترتيب بعد اجراء مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية (موبيليس) لكرة القدم، اليوم الجمعة .

رائد القبة - مولودية سعيدة 0-0

امل بوسعادة - شبيبة بجاية 0-0

جارية حاليا:

جمعية وهران - اتحاد الحراش

اتحاد عنابة - شبيبة سكيكدة

سريع غيليزان - مولودية العلمة

سا 00ر19:

اتحاد بسكرة - اتحاد البليدة

جمعية الشلف - نجم مقرة

السبت :

وداد تلمسان - ترجي مستغانم 00ر19سا

الترتيب نقاط لعب

1. وداد تلمسان 11 5

. أولمبي الشلف 11 5

3. ترجي مستغانم 10 5

4 . أمل بوسعادة 9 6

5. مولودية العلمة 8 5

--. اتحاد بسكرة 8 5

7. اتحاد عنابة 7 5

--. سريع غليزان 7 5

--. مولودية سعيدة 7 6

10. جمعية وهران 6 5

--. شبيبة بجاية 6 6

12. نجم مقرة 5 5

13. شبيبة سكيكدة 4 5

--. اتحاد البليدة 4 5

--. رائد القبة 4 6

16. اتحاد الحراش 1 5.