كرة القدم/ بطولة الرابطة المحترفة الثانية /الجولة السادسة:النتائج الجزئية والترتيب كرة

النتائج الجزئية و الترتيب بعد اجراء مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية (موبيليس) لكرة القدم، اليوم الجمعة .
رائد القبة - مولودية سعيدة 0-0
امل بوسعادة - شبيبة بجاية 0-0
جارية حاليا:
جمعية وهران - اتحاد الحراش
اتحاد عنابة - شبيبة سكيكدة
سريع غيليزان - مولودية العلمة
سا 00ر19:
اتحاد بسكرة - اتحاد البليدة
جمعية الشلف - نجم مقرة
السبت :
وداد تلمسان - ترجي مستغانم 00ر19سا
الترتيب نقاط لعب
1. وداد تلمسان 11 5
. أولمبي الشلف 11 5
3. ترجي مستغانم 10 5
4 . أمل بوسعادة 9 6
5. مولودية العلمة 8 5
--. اتحاد بسكرة 8 5
7. اتحاد عنابة 7 5
--. سريع غليزان 7 5
--. مولودية سعيدة 7 6
10. جمعية وهران 6 5
--. شبيبة بجاية 6 6
12. نجم مقرة 5 5
13. شبيبة سكيكدة 4 5
--. اتحاد البليدة 4 5
--. رائد القبة 4 6
16. اتحاد الحراش 1 5.