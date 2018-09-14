مسعفون: القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين خلال احتجاجات في غزة

قال مسؤولون في القطاع الطبي الفلسطيني يوم الجمعة إن جنودا إسرائيليين قتلوا ثلاثة فلسطينيين وأصابوا 30 على الأقل كانوا يشاركون في احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة.

.ويرتفع بذلك عدد من استشهدوا منذ بدء الاحتجاجات على حدود القطاع في 30 مارس إلى 177 شهيدا.

ومن بين شهداء اليوم الجمعة صبي قال المسعفون إنه يبدو في الرابعة عشرة من عمره تقريبا.

وشهدت تلك الفترة أيضا تبادلا للقصف بين الحين والآخر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع وإسرائيل. وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص من غزة كما خسرت إسرائيل مساحات من الغابات والمزارع عبر الحدود في هجمات بمواد حارقة.

المصدر:الوكالات