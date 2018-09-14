كرة القدم بطولة الرابطة المحترفة الاولى/ الجولة السادسة مباراة مقدمة.. جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة (0-0)

14/09/2018 - 20:02

تعادل  فريقا جمعية عين مليلة و شباب قسنطينة بنتيجة (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس  لكرة القدم جمع بينهما اليوم الجمعة بملعب باتنة.

بعد هذا اللقاء يلتحق الفريقان مؤقتا بكل من اتحاد  الجزائر و شبيبة القبائل في المرتبة الثانية بمجموع 9 نقاط من 6 مباريات، وتتواصل هذه الجولة أيام السبت والأحد و الإثنين

  الجمعة 14 سبتمبر :

 باتنة  : جمعية عين مليلة   - شباب قسنطينة           0-0 

السبت 15 سبتمبر : 

-- 00ر17سا     شباب بلوزداد   - اولمبي المدية 

-- 45ر17سا     مولودية بجاية   - نصر حسين داي 

-- 00ر19سا      نادي بارادو     - مولودية وهران 

-- 00ر20سا      شباب الساورة   - ش.برج بوعريرج 

 الأحد 16 سبتمبر:

--  00ر17سا     مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (مكملعب عمر حمادي) 

-- الإثنين 17 سبتمبر :

-- 00ر19سا       وفاق سطيف  - دفاع تاجنانت 

-- الخميس 11 اكتوبر

-- 00ر18سا      اتحاد بلعباس    - اتحاد الجزائر 

 الترتيب                   نقاط        لعب 

1. وفاق سطيف          10          5

2. اتحاد الجزائر         9            4                                     

 --. شبيبة القبائل          9            5

--. جمعية عين مليلة     9            6                                      

 

--.شباب قسنطينة        9             6

6..مولودية بجاية         8             4

--.نصر حسين داي     8              5                                        

--.مولودية الجزائر      8              5  

9. شبيبة الساورة        7              5

10 . نادي بارادو        6             5

11.. مولودية وهران   5              5

12. أولمبي المدية       4              5

13. أ. برج بوعريريج 3              5

--. اتحاد بلعباس       3                5

--.دفاع تاجنانت       3                5

16. شباب بلوزداد   2                5

 ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

 

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