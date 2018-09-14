كرة القدم بطولة الرابطة المحترفة الاولى/ الجولة السادسة مباراة مقدمة.. جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة (0-0)

تعادل فريقا جمعية عين مليلة و شباب قسنطينة بنتيجة (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم جمع بينهما اليوم الجمعة بملعب باتنة.
بعد هذا اللقاء يلتحق الفريقان مؤقتا بكل من اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل في المرتبة الثانية بمجموع 9 نقاط من 6 مباريات، وتتواصل هذه الجولة أيام السبت والأحد و الإثنين
الجمعة 14 سبتمبر :
باتنة : جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة 0-0
السبت 15 سبتمبر :
-- 00ر17سا شباب بلوزداد - اولمبي المدية
-- 45ر17سا مولودية بجاية - نصر حسين داي
-- 00ر19سا نادي بارادو - مولودية وهران
-- 00ر20سا شباب الساورة - ش.برج بوعريرج
الأحد 16 سبتمبر:
-- 00ر17سا مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (مكملعب عمر حمادي)
-- الإثنين 17 سبتمبر :
-- 00ر19سا وفاق سطيف - دفاع تاجنانت
-- الخميس 11 اكتوبر
-- 00ر18سا اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر
الترتيب نقاط لعب
1. وفاق سطيف 10 5
2. اتحاد الجزائر 9 4
--. شبيبة القبائل 9 5
--. جمعية عين مليلة 9 6
--.شباب قسنطينة 9 6
6..مولودية بجاية 8 4
--.نصر حسين داي 8 5
--.مولودية الجزائر 8 5
9. شبيبة الساورة 7 5
10 . نادي بارادو 6 5
11.. مولودية وهران 5 5
12. أولمبي المدية 4 5
13. أ. برج بوعريريج 3 5
--. اتحاد بلعباس 3 5
--.دفاع تاجنانت 3 5
16. شباب بلوزداد 2 5
ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية