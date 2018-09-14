كرة القدم بطولة الرابطة المحترفة الاولى/ الجولة السادسة مباراة مقدمة.. جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة (0-0)

تعادل فريقا جمعية عين مليلة و شباب قسنطينة بنتيجة (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم جمع بينهما اليوم الجمعة بملعب باتنة.

بعد هذا اللقاء يلتحق الفريقان مؤقتا بكل من اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل في المرتبة الثانية بمجموع 9 نقاط من 6 مباريات، وتتواصل هذه الجولة أيام السبت والأحد و الإثنين

الجمعة 14 سبتمبر :

باتنة : جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة 0-0

السبت 15 سبتمبر :

-- 00ر17سا شباب بلوزداد - اولمبي المدية

-- 45ر17سا مولودية بجاية - نصر حسين داي

-- 00ر19سا نادي بارادو - مولودية وهران

-- 00ر20سا شباب الساورة - ش.برج بوعريرج

الأحد 16 سبتمبر:

-- 00ر17سا مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (مكملعب عمر حمادي)

-- الإثنين 17 سبتمبر :

-- 00ر19سا وفاق سطيف - دفاع تاجنانت

-- الخميس 11 اكتوبر

-- 00ر18سا اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 10 5

2. اتحاد الجزائر 9 4

--. شبيبة القبائل 9 5

--. جمعية عين مليلة 9 6

--.شباب قسنطينة 9 6

6..مولودية بجاية 8 4

--.نصر حسين داي 8 5

--.مولودية الجزائر 8 5

9. شبيبة الساورة 7 5

10 . نادي بارادو 6 5

11.. مولودية وهران 5 5

12. أولمبي المدية 4 5

13. أ. برج بوعريريج 3 5

--. اتحاد بلعباس 3 5

--.دفاع تاجنانت 3 5

16. شباب بلوزداد 2 5

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية