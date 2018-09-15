إعصار "مانغكوت" يضرب الفلبين

ضرب إعصار "مانغكوت" القوي، اليوم السبت، شمال الفلبين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد ملايين السكان.

وتسببت العاصفة التي وصفها خبراء الأرصاد الجوية بأنها أعنف إعصار يضرب الأرخبيل هذا العام، في اقتلاع الأشجار وتدمير الأسطح وانقطاع الكهرباء.

وكانت الفلبين رفعت أمس الجمعة مستوى التحذير من العاصفة التي تترقبها وحذرت من دمار واسع قبل ساعات من وصول إعصار "مانغكوت".

وقام سكان لوشن، كبرى جزر الفلبين، حيث يعيش ملايين الأشخاص بتحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي اقتلاعها أثناء العاصفة. وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للإعصاري الذي يتوقع أن يتجه لاحقا إلى جنوب الصين وهونغ كونغ.