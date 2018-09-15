قطار كوراديا السريع يدخل حيز الاستغلال عبر خط بشار وهران

أعطى وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم السبت بمحطة القطار لمشرية ولاية النعامة إشارة دخول حيز الإستغلال لقطار كوراديا السريع على مستوى خط بشار وهران مرورا بولايتي النعامة وسيدي بلعباس .

وتندرج هذه العملية في إطار تحديث شبكة نقل المسافرين بواسطة السكك الحديدية على المستوى الوطني التي بادرت بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من خلال إقتناء قطارات كوراديا الجديدة وإستغلالها في رحالات الخطوط الطويلة بمختلف جهات الوطن.

وأبرز الوزير الذي تنقل على متن قطار كوراديا بين محطتي مشرية والنعامة (30 كلم) بأنه مع نهاية سنة 2018 ستستلم كافة قطارات كوراديا التي تم إقتناؤها في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهي توضع حاليا في الخدمة تباعا على طول وإمتداد الشبكة الكبيرة لخطوط السكة الحديدية وسرعة هذا القطار تبلغ 200 كلم/سا.

واضاف زعلان سنستمر في الأشهر القليلة القادمة في ربط الكثير من المناطق الأخرى وخاصة الحدودية في أقصى شرق البلاد بقطار كوراديا لتكملة تغطية كافة خطوط السكة الحديدية التي أنجزت والتي تقارب 4.000 كلم وستتوسع هذه الخطوط لتصل إلى 6.300 كلم بإستلام كافة ورشات المشاريع في طور الإنجاز.

ومن جانبه اوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يس بن جاب الله "أن هذا الخط يوجد عليه طلب كبير جدا والقطار سيربط جميع مدن الجنوب الغربي ومدة السفر ستستغرق سبع ساعات و20 دقيقة مابين بشار ووهران.

وفيما يخص قيمة التذاكر فهي 2700 دينار للدرجة الاولى والدرجة الثانية 2200 دينار وسوف نطلق رحلات اخرى نحو الجنوب قريبا كما توجد ورشة لتصليح هذا النوع من القطارات".

ويضمن قطار كوراديا الهجين (دييزل وكهرباء) الذي تبلغ طاقة استيعابه الإجمالية 254 مقعدا للمسافرين وسائل الراحلة التي يتطلبها السفرعبر المسافات الطويلة كما هو الشأن لرحلة خط بشار وهران (673 كلم) كما أن هذا القطار مكيف مع الظروف المناخية للمناطق السهبية والصحراوية حسب الشروحات المقدمة.

ويضمن قطار كوراديا رحلة يومية مبرمجة نهارا عبر خط بشار-وهران بسعر 2705 دج للدرجة الأولى و2225 دج للرحلة العادية مع ضمان الوجبة.

ويكون إنطلاق قطار كوراديا من محطة بشار على الخامسة و40 دقيقة صباحا والوصول إلى وهران في حدود الواحدة و20 دقيقة ظهرا فيما تكون رحلة الإياب من وهران بداية من الواحدة و40 دقيقة ظهرا والوصول إلى بشار في حدود التاسعة مساء وفق توضيحات مسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية المقدمة للوفد الوزاري.

ويعبر قطار كوراديا إضافة إلى نقطتي الإنطلاق والوصول ثمان محطات هي بني ونيف وعين الصفراء والنعامة ومشرية ورجم دموش ومولاي سليسن و الطابية و سيدي بلعباس .

وتضاف هذه الرحلة عبر قطار كوراديا إلى إستغلال قطار آخر يضمن رحلات ليلية في نفس الخط والذي يشهد إرتفاعا في عدد مستعمليه من المسافرين وخصوصا منهم سكان الجنوب الغربي للوطن وفق مسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .

المصدر: الإذاعة الجزائرية