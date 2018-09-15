هجوم على السفارة الإيرانية في باريس

أعلنت إيران اليوم السبت، أن سفارتها في العاصمة الفرنسية باريس تعرضت لهجوم ألحق أضرارا بمبناها، دون أن ينجح منفذوه في اقتحامها.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تصريح أوردته وكالة أنباء "إرنا" اليوم، إنه "كان يتوجب على الجانب الفرنسي اتخاذ إجراءات أمنية جادة للحفاظ على جميع الأماكن الدبلوماسية الايرانية في هذا البلد".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن أسفه لـ"عدم تواجد عناصر الأمن الفرنسية خلال وقوع الحادث في الوقت المناسب"، مؤكداً أنّ ايران "تتابع حالياً تفاصيل ما جرى هناك وسبب عدم وصول عناصر الأمن الفرنسية في الوقت الذي كان عليهم أن يصلوا فيه".

وأوضح، أن الهجوم "حدث عصر أمس الجمعة حيث عمد عدد من المناهضين لبلاده إلى الاعتداء على السفارة الايرانية في باريس وإلحاق الضرر بمبنى السفارة لكنهم لم ينجحوا في تنفيذ مهمتهم في اقتحامها".

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن" المهاجمين الذين بلغ عددهم حوالي 15 شخصا وأقدموا على رمي مبنى السفارة بالحجارة وحطموا زجاجها هم من زمرة إرهابية تعرف باسم /كومله/".

وتلقي إيران على عناصر جماعة /كومله/ باللائمة في تنفيذ العديد من "الأعمال الارهابية" في مناطق غربي البلاد ، تقول إنها أدت إلى زعزعة الامن فيها وقتل ايرانيين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج