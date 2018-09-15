طمار :اطلاق آخر ورشات مشاريع الترقوي العمومي بالعاصمة

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم السبت بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله على اطلاق انجاز 2.700 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي والذي يعد آخر المشاريع المبرمجة للترقوي العمومي بالعاصمة.

وأوضح الوزير خلال عرض مخططات هذه المشاريع، ان العملية جاءت تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن و تنفيذا للوعود المقدمة من طرف القطاع لاطلاق كل مشاريع السكن الترقوي العمومي بالعاصمة قبل منتصف الشهر الجاري.

ويضم المشروع انجاز 2.700 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة ورشات تضم 1.000 وحدة و1.200 وحدة و500 وحدة.

ويعد هذا المشروع تكملة لما مجموعه 24 الف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي المبرمجة بالعاصمة منها 18.056 وحدة سكنية قيد الانجاري يتوقع تسلم قرابة الـ 4.500 وحدة منها قبل نهاية السنة.

وألزم الوزير مسؤولي قطاعه باطلاق كل مشاريع الترقوي العمومي عبر الوطن قبل نهاية السنة الجارية. وتضم صيغة السكن الترقوي العمومي عبر الوطن مشاريع تقارب الـ 45 الف وحدة سكنية منها 42 الف تم الانطلاق بها وقرابة ال14 الف تم تسليمها نهاية 2017.

و أفاد وزير السكن عبد الوحيد طمار أن تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي لن يتم الا بعد تسديد المكتتب لكامل قيمة السكن اما نقدا او عن طريق قروض.

ويرتقب تسلم نحو 8.000 وحدة سكنية عبر الوطن بصيغة الترقوي العمومي من ضمن 26 الف وحدة قيد الانجاز.

تدشين 4 مجمعات مدرسية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

وأشرف عبد الوحيد طمار على تدشين 4 مجمعات مدرسية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وخلال تدشين هذه المنشآت التربوية الجديدة (ثانوية ومتوسطة وابتدائيتين)والتي باتت جاهزة لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجاري 2018-2019 ، اكد الوزير أن العملية تندرج في اطار الاستراتيجية المنتهجة لتسليم الاحياء السكنية مدعمة بالمنشآت التربوية والمقرات الامنية والتي تتسم بصفة "الاستعجالية"، ليتم الشروع بعدها في انجاز باقي المرافق حسب الاولوية وبالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.

وحسب الارقام التي قدمها الوزير خلال الافتتاح، يتضن البرنامج المسجل منذ 2014 انجاز 733 مؤسسة تربوية لمختلف الاطوار ، تم اطلاق الانجاز ب 641 مؤسسة وتسليم 130 مؤسسة على ان يتم تسليم نهاية السنة الجارية 162 مؤسسة جديدة.

من جانبها أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط على ضرورة ان تسلم المشاريع التربوية قيد الانجاز بالمدن الجديدة قبل الموسم الدراسي المقبل من أجل تسهيل العملية على الاولياء وعلى موظفي قطاع التربية.

وعرفت عملية التدشين حضورا واسعا للتلاميذ الذين تم ادماجهم في هذه المؤسسات التربوية والذين عبروا الى جانب اولياهم عن فرحتهم الكبيرة بافتتاح هذه المؤسسات، التي ستجنبهم التنقل لمسافات طويلة باتجاه احياء اخرى وتنهي مشكل الاكتظاظ في الأقسام.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج