كوليرا: عدم تسجيل أي حالة استشفاء مشتبه بها منذ 4 أيام

أكدت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السبت عدم تسجيل أي حالة استشفاء مشتبه بها لداء الكوليرا منذ 4 أيام وأن الحالة "المؤكدة" لمستشفى سيدي الشحمي التي مكثت في مصلحة الأمراض المعدية للمركز الجامعي لوهران "غادرت المستشفى بعد مثولها للشفاء".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نتائج المتابعة اليومية للوضعية الوبائية لداء الكوليرا اليوم السبت تتلخص في "عدم تسجيل أي حالة استشفاء مشتبه بها منذ 4 أيام" وأن "الحالة المؤكدة لمستشفى سيدي الشحمي التي مكثت في مصلحة الأمراض المعدية للمركز الجامعي لوهران غادرت المستشفى بعد مثولها للشفاء".

وأضاف المصدر أن "الحالتين الأخيرتين المتبقيتين في الاستشفاء بمستشفى القطار غادرتا المستشفى هذا اليوم بعد مثولهما للشفاء".

وللتذكير فانه منذ بداية التصريح بحالات الكوليرا سجلت الوزارة " 102 حالة مؤكدة من بين 237 حالة مشتبهة، ما يعادل 43 بالمائة من مجموع الحالات وسجلت حالتين وفاة".

وأكدت الوزارة في ذات السياق أن "نظام اليقظة والتأهب" الذي أقرته يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الصحية مجندة وفي أعلى مستويات التأهب"وأن " جميع التعليمات أعطيت لمدراء الصحة على المستوى الوطني للتشخيص الفوري لكل الحالات المشتبهة وتشخيص كل "الحاملين السلمين للبكتيريا". ونظرا لارتفاع عدد التسممات الغذائية المسجلة على مستوى العديد من الولايات تذكر الوزارة من جهة أخرى ب"ضرورة الالتزام بقواعد النظافة لتجنب الاصابة بهذه التسممات ذات العواقب الخطيرة" وأنه "عند الاعلان عن حالات تتعلق بالتسممات يتم ايفاد لجان خبراء من قطاع الصحة لتقديم الدعم التقني للفرق المحلية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج