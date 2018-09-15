" تعذيب" المعتقل الصحراوي النعمة أسفاري في تقرير غوتيرس إلى مجلس حقوق الإنسان

أثار الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرس، في تقريره الموجه إلى الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان الأممي, بخصوص "برنامج التعاون مع آليات وممثلي الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، قضية التعذيب الذي طال المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك، النعمة أسفاري، المحكوم عليه جوراً من قبل محاكم الإحتلال المغربي بالسجن لثلاثين سنة.

وإستطرد تقرير الأمين العام أنه في 15 نوفمبر 2016، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، قرارها في الشكوى التي تقدم بها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري، مؤكدةً في هذا الصدد، إنتهاك نظام الإحتلال المغربي لإتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكلات الملحقة بها.

هذا وأشار السيد غوتيريس الى أنه ومنذ صدور هذا القرار، سجلت اللجنة، تدهور وضعية السيد النعمة أسفاري داخل مركز الإحتجاز، حيث تم وضعه الحجز الإنفرادي منذ تاريخ 13 فبراير إلى 13 مارس 2018، إضافة إلى منع وحرمان زوجته، كلود مونجان، في أربع مناسبات من الدخول إلى الأراضي المغربية قصد زيارته بمركز الإحتجاز.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن مقرر لجنة المتابعة في قضية السيد أسفاري النعمة، راسل الحكومة المغربية بتاريخ 13 جويلية 2018، حول مسألة الأعمال الإنتقامية التي تعرض لها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان وأسرته عقب صدور القرار.

ويذكر أن عضو مجموعة أكديم إزيك، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري كان قد تعرض للإعتقال في 7 نوفمبر من العام 2010، ساعات قُبيل الهجوم العسكري المغربي الغادر على مخيم أكديم إزيك، حيث ظل عرضةً للتعذيب النفسي والجسدي هو ورفاقه في المجموعة طيلة فترات التحقيق وكذلك عند الترحيل إلى سجني سلا رقم 2 و 1 والإحالة على القضاء العسكري في العاصمة المغربية الرباط

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج