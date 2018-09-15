المحترف الأول/ الجولة السادسة : نصر حسين داي يعتلي صدارة الترتيب مؤقتا

تمكن نصر حسين داي من اعتلاء صدارة الترتيب مؤقتا بفوزه هذا السبت على مولودية بجاية خارج الديار (2-0) لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي انطلقت الجمعة وتواصلت اليوم بفوز مفاجئ لأولمبي المدية على شباب بلوزداد بالعاصمة 1-0.

ويستحق نصر حسين داي العلامة الكاملة بعودته من بجاية بكامل الزاد بفضل هدفي المهاجم علاطي في الشوط الثاني (د 56 و 64) مانحا ريادة الترتيب مؤقتا في انتظار التسوية الكاملة للمباريات المتأخرة.

ولم يتمكن الفريق المحلي سوى تسجيل هدف الشرف بواسطة مقران (د 90).

من جهته، انتفض أولمبي المدية بملعب 20 أوت بالجزائر، ملحقا بشباب بلوزداد هزيمة غير متوقعة (1-0) بهدف للاعب عدادي (د 81) ليمحو بذلك الهزيمة المسجلة يوم الثلاثاء الماضي بميدانه أمام مولودية الجزائر (1-2).

أما شباب بلوزداد، فتعقدت وضعيته أكثر باحتلاله المركز الأخير بنقطتين من أصل 18 نقطة ممكنة، مع تسجيله لهزيمتين و تعادل داخل مواقعه.

وقلب شبان نادي بارادو الطاولة على مولودية وهران (3-2)، بعدما تقدم الزوار عبر هدفي مكاوي (د 19)، منصوري من ضربة جزاء (د 22)، لكن تمكن أشبال بارادو من العودة والفوز باللقاء بفضل ثنائية الهداف زكرياء نعيجي (د 50) و (د 69) وهدف بوزوق من ضربة جزاء (د 60).

وبالتالي يصعد نادي بارادو إلى الصف الثالث (9 ن), رفقة كوكبة من الفرقو بينما يقبع "الحمرواة" في المركز الـ 13 (5 ن).

وتعرضت شبيبة الساورة للخسارة أمام أهلي برج بوعريريج (0-1)، وهي أول هزيمة لنسور بشار فوق ميدانهم منذ جانفي 2015 وسجل المؤذن هدف الانتصار للزوار في الرمق الأخير من المواجهة (90+1). وتتمركز الساورة في الصف العاشر (7 ن) بينما صعد الأهلي إلى المرتبة الـ 12 (6ن).

و كانت فريقا جمعية عين مليلة و شباب قسنطينة قد تعادلا الجمعة بنتيجة (0-0) في لقاء احتضنه ملعب أول نوفمبر بباتنة.

وتتواصل الجولة مساء الأحد بالكلاسيكو بدون حضور الجمهور بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل بملعب عمر حمادي فيما اجلت مباراتي وفاق سطيف - دفاع تاجنانت الي يوم الاثنين بملعب 8 ماي 45 ومباراة اتحاد بلعباس -اتحاد الجزائر الي يوم 11 اكتوبر المقبل .

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج