البطولة الإفريقية للسباحة : الجزائر تنهي المنافسة في الصف الثالث برصيد 20 ميدالية

احتل المنتخب الجزائري الصف الثالث برصيد 20 ميدالية منها ذهبيتان، وراء مصر المتوجة باللقب (30 ميدالية) وجنوب إفريقيا (39 ميدالية)، السبت، في ختام الطبعة الـ 13 للبطولة الإفريقية للسباحة (10-16 سبتمبر)، بمسبح 5 جويلية للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر).

وتميز اليوم السادس والأخير من سباقات السباحة، بإضافة الجزائر لأربع ميداليات لرصيدها (2 فضية و 2 برونزية)

وافتكت المتألقة رانيا نفسي الميدالية الفضية بامتياز في نهائي 200 متر فراشة بزمن (2 د 21 ثا 59 ج), بفارق ثانية واحدة خلف المصرية رويدة هشام (2د 20ثا 25 ج)، في حين حلت جسيكا ويلان من جنوب إفريقيا (2د 22ثا 79 ج)

وبالتالي أضافت نفسي ميداليتها الرابعة في الفردي، بعد ذهبية 400 متر متنوع و برونزية 200 متر على الصدر وفضية 200 متر متنوع، حيث قدمت مردودا قويا ساهم في ارتفاع حصيلة "الخضر".

وصرحت نفسي قائلة "أنا سعيدة بتشريف الألوان الوطنية في بلادنا، حيث دخلت في تربصات متتالية منذ شهر جوان من أجل التركيز على هذه البطولة الإفريقية التي احتضنتها بلادنا وكنا ملزمين بتحقيق نتائج إيجابية. فلم نستمتع بالعطلة الصيفية من أجل هذا الهدف وتدربنا بجدية لبلوغ هذا الانجاز"، مؤكدة أنها تطمح لأداء مشرف خلال بطولة العالم بالحوض الصغير في ديسمبر المقبل بالصين.

وأحرزت سعاد شرواطي فضية سباق 1500 متر بزمن (17د 21ثا 41ج)، وراء المصرية هنية مورو (17د 15ثا 45ج)، بينما اكتفت الجنوب إفريقية سامنتا راندل (17د 25ثا 08ج).

وبالتالي أضافت السباحة الدولية ثالث ميدالية شخصية لها، بعد فضية 800 متر سباحة حرة (9 د 01 ثا 58 ج) وبرونية 400 متر سباحة حرة (4 د 24 ثا و 42 ج) ، "تمكنت من العودة بقوة في نهاية هذه البطولة وأنا جد راضية بنتائجي بعد الإصابة التي أبعدتني عن المسابح. هذه أول منافسة لي بعد أربعة أشهر. سعيت للتعالج بصفة سريعة وعدت إلى التمرينات في بداية أوت، حيث لم أتوقع نيل ميدالية ولهذا أنا مسرورة بمردودي في بطولة إفريقيا. لازلت أمتلك حظوظا في سباق 5 كلم في المياه الحرة".

وتمكن السباح الصاعد منصف بلمان (17 سنة) من انتزاع برونزية 200 متر 4 سباحات بتوقيت بزمن (2د 05ثا 23ج)، خلف البطل المصري المتوج باللقب محمد سامي (2د 01ثا 21ج) واريتون سامي من جنوب إفريقيا (2د 02ثا 16ج).

وابتسم اليوم الأخير من المنافسة القارية لسباح اتحاد الجزائر، من أجل اكتساب ميدالية في موعد الجزائر "هذه مشاركتي الثانية في بطولة إفريقيا للأكابر وتمكنت اليوم من نيل ميدالية واحدة ولو بصعوبة بالغة، حيث حسنت توقيتي في هذا التخصص وأنا جد راض. السباق كان قويا مع أحسن السباحين الأفارقة ولهذا فالميدالية لها طعم خاص وأنا سعيد جدا"، وهو ما صرح به بلمان عقب استلامه للميدالية.

وأحرز فريق التتابع النسوي برونزية نهائي 4 مرات 100 متر أربع سباحات, وراء المصريين المتوجين باللقب (3د 42ثا 87ج) وجنوب إفريقيا (3د 43ثا 21ج).

بدوره حقق فريق التتابع الرجالي برونزية نهائي 4 مرات 100 متر أربع سباحات خلف جنوب إفريقيا (4د 12ثا 83ج) المتوج, ومصر (4د 15ثا 96ج).

وبالتالي أنهت الجزائر المنافسة القارية في المركز الثالث بمجموع 20 ميدالية ذهبية، 5 فضية، 13 برونزية)، بينما عاد اللقب للمصريين عن جدارة واستحقاق بواقع 44 ميدالية (27 ذهبية، 13 فضية، 4 برونزية) و جنوب إفريقيا في الصف الثالث برصيد 39 ميدالية (11 ذهبية، 18 فصية، 10 برونزية).

وتختتم البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة الأحد بإجراء سباق 5 كلم في تخصص المياه الحرة على مستوى سد بوكردان بولاية تيبا:,.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج