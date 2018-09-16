بدء التصويت في انتخابات المجالس البلدية في سوريا

فتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد أبوابها للناخبين السوريين لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظاتي من بين أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدا.

ويصوت الناخبون من الساعة السابعة (04,00 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة 19,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) لاختيار أعضاء هذه المجالس .

وفق ما افادت به وكالة الأنباء السورية "سانا" والتي اشارت الى يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات على الأكثر.

ووفق سانا فإن أكثر من أربعين ألف مرشح يتنافسون على 18 ألفا و478 مقعدا في كل البلديات.

وجرت أخر انتخابات محلية في سوريا في ديسمبر 2011 بعد ستة أشهر من بدء الازمة بالبلاد .

وقد جرت منذ ذلك الحين انتخابات تشريعية في 2016 وانتخابات رئاسية في 2014.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السوريةي في بيان لها أنها "أنهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات المناسبة وأمنت جميع مستلزمات إنجاح العملية الانتخابية".

ووفق الاعلام المحلي فان إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها على أبواب المراكز المخصصة للاقتراع تحسبا لوقوع أي طارئ.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج