مـبـاركي للإذاعــة : 440 تخصص تكويني لفائدة المتربصين عبر جميع ولايات الوطــن

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي اليوم ان وتيرة الطلب على التسجيل في مراكز التكوين المهني قد عرفت ارتفاعا ملموسا في العام الحالي بمقارنته مع السنة الماضية ،وهو ما يدل على نجاح حملات التحسيس والاعلام التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وسائل الاعلام .

وكشف مباركي خلال نزوله على القناة الاولى في برنامج ضيف الصباح عن تحضير 400 الف منصب تكويني جديد لتغطية كل الطلبات المتزايدة على التخصصات التكوينية التي توفرها مؤسسات القطاع، إضافة إلى 350 الف شاب متربص سيواصلون تكوينهم هذا الموسم ،مؤكدا ان هاته الارقام مرشحة للارتفاع اذا ما تم احتساب المناصب التي قد يوفرها التكوين عن طريق التمهين.

وسيتميز الدخول التكويني الجديد بتوسيع قائمة التخصصات التكوينية المقترحة في كل ولاية وهو ما سيقدم اختيارات اكبر للباحثين عن الشهادات المهنية ،حيث تتوفر المدونة الوطينة للتكوين المهني على 478 تخصصا سيكون 440 منها متاحا في كل الولايات .

واوضح مباركي انه تم تخصيص 110 الاف منصب تكوين للشباب دون مستوى دراسي ، بالاضافة الى ازيد من 100 الف منصب تكويني جديد للشباب المتحصل على مستوى ثالث ثانوي، خاصة وان الطلب على شهادة تقني سامي في تزايد مستمر ، وبهذا الخصوص قال مباركي " اعطينا توجيهات لمواجهة مشكل الضغط والطلب الكبير على شهادة تقني سامي في بعض التخصصات بضرورة التكفل بكل طالبي التكوين وإدماجهم في تخصصات قريبة وهذا سيكون ابتداء من نهار غد ضمن ايام التوجيه الثلاث التي ستشهدها جميع المؤسسات التكوينية او من خلال فتح فروع منتدبة لهاته التخصصات في مراكز التكوين المهني تحت الاشراف الإداري والبيداغوجي للمعاهد الوطنية،مشيرا الى بعض التخصصات التي تعرف طلبا متزايدا مثل مهن السمعي البصري وكذا شعب السياحة والخدمات وكذا الفنون المطبعية والانفوغرغافيا.

وأكد الوزير توفر خدمة الاقامة الداخلية و الاطعام المجاني في كل المعاهد الوطنية للذين يرغبون في متابعة تخصص تكويني لا يتوفر في الولاية التي يقيمون فيها، مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني يدرس ملاءمة كل تخصص جديد يفتح في المراكز مع الطلب في سوق العمل، نحن نعمل على اساس التوجه القاضي بالتخلص من تبعية المحروقات بتوفير تخصصات في المجال الصناعي والفلاحي والصناعات الغذائية والسياحة بالاضافة الى توجهنا الى المهن المستقبلية التي لها علاقة بالعالم الرقمي وتقنيات التواصل الجديدة والطاقات المتجددة .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية