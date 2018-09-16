وزارة الدفاع الوطني : كشف مخبأ للأسلحة بعين قزام

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت على الشريط الحدودي بعين قزام مخبأ للأسلحة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني نشر الأحد.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم السبت 15 سبتمبر 2018 عن مخبأ يحوي بندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية (01) تكرارية".

و أضاف البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ي (22) مهربا وحجزت شاحنة و(04) مركبات رباعية الدفع و(09) أطنان من المواد الغذائية و(2000) لتر من الوقود و(05) أجهزة كشف عن المعادن و(05) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط".

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبيي بكل من وهران بالناحية العسكرية الثانية وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة تاجري (02) مخدرات بحوزتهم (3,4) كيلوغرامات من الكيف المعالج و(1200) قرص مهلوس، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (04) أسلحة نارية تقليدية الصنع و(1900) خرطوشة وأكثر من (03) كيلوغرامات من مادة البارود كانت بحوزة خمسة (05) أشخاص بكل من خنشلة وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة".

من جهة أخرى-- وحسب ذات المصدر-- أحبط حرس السواحل بكل من وهران (الناحية العسكرية الثانية) والقالة (الناحية العسكرية الخامسة) ، محاولات هجرة غير شرعية لـ (73) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.



المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

