البطولة الأفريقية للسباحة: شرواطي تمنح الجزائر لقبا في المياه الحرة

16/09/2018 - 15:25

اختتمت البطولة الإفريقية للسباحة التي احتضنتها الجزائر منذ العاشر سبتمبر الجاري ، اليوم الأحد، بتتويج الجزائرية سعاد شرواطي باللقب في سباق 5 كلم في تخصص المياه الحرة التي جرت اليوم الأحد بسد بوكردان بولاية تيبازة، بعد ستة أيام من التنافس  بمسبح 5 جويلية للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة).

وحققت السباحة الجزائرية توقيتا قدره  01 سا 02 ثا 49 ج

في حين توج المصري مروان المراوي باللقب لدى الرجال

 

                        سباق 5 كلم (رجال) :

 

1- مروان المراوي             (مصر)   57 د 55 ثا

2- سعيد صابر                  (المغرب)            58 د 21 ثا

3- عادل البحري                (مصر)   59 د 23 ثا

 

                        سباق 5 كلم (سيدات) :

1- سعاد شرواطي  (الجزائر)            1 سا 02 ثا 49 ج

2- شدى عاطف                 (مصر)   1 سا 02 ثا 50 ج

3- ندى عقال                    (مصر)   1 سا 03 د 43 ج. (واج)

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