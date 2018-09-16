البطولة الأفريقية للسباحة: شرواطي تمنح الجزائر لقبا في المياه الحرة

اختتمت البطولة الإفريقية للسباحة التي احتضنتها الجزائر منذ العاشر سبتمبر الجاري ، اليوم الأحد، بتتويج الجزائرية سعاد شرواطي باللقب في سباق 5 كلم في تخصص المياه الحرة التي جرت اليوم الأحد بسد بوكردان بولاية تيبازة، بعد ستة أيام من التنافس بمسبح 5 جويلية للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة).

وحققت السباحة الجزائرية توقيتا قدره 01 سا 02 ثا 49 ج

في حين توج المصري مروان المراوي باللقب لدى الرجال

سباق 5 كلم (رجال) :

1- مروان المراوي (مصر) 57 د 55 ثا

2- سعيد صابر (المغرب) 58 د 21 ثا

3- عادل البحري (مصر) 59 د 23 ثا

سباق 5 كلم (سيدات) :

1- سعاد شرواطي (الجزائر) 1 سا 02 ثا 49 ج

2- شدى عاطف (مصر) 1 سا 02 ثا 50 ج

3- ندى عقال (مصر) 1 سا 03 د 43 ج. (واج)