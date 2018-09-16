قوانين الجمهورية و صرامة مؤسساتها لن تستثني أي أحد يتربص باستقرار الجزائر

وجه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي رسالة شديدة اللهجة لكل من وصفهم بالفئة القليلة التي تحاول زعزعة استقرار الجزائرقائلا" إن قوانين الجمهورية و صرامة مؤسساتها لن تستثني أي أحد يتربص ببلادنا "

وأردف بدوي على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية جيجل قائلا " إن الجزائر خرجت من النفق وقطار التنمية ماض و لن يتوقف من خلال تجسيد كل الوعود التنموية التي قطعها رئيس الجمهورية "

و في ختام زيارته لولاية جيجل و خلال لقاءه بممثلي المجتمع المدني هذا الأحد أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أن الدولة تهتم بإعمار القرى و تشجيع سكانها الأصليين للعودة إليها ووعد في هذا الاطار بوضع برنامج تأهيلي للولاية خاص بالسكن الريفي و المشاريع التنموية إعتمادا على الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية

كما دعا بدوي المستثمرين إلى الاهتمام أكثر بالقطاع السياحي بالنظر إلى المقومات الطبيعية التي تزخر بها هذه الولاية الساحلية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية