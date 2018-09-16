سيدي السعيد : قرابة ال3 ملايين منخرط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحلول الشهر الداخل

16/09/2018 - 11:30

كشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد عن ارتفاع عدد المنخرطين في التنظيم النقابي إلى مليوني و 900الف بحلول الشهر الداخل.

 وخلال لقاء جمعه بالفيديراليات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بمعهد الدراسات و البحث النقابي بالعاصمة  هذا الأحد  أكد سيدي السعيد أن حضور الاتحاد العام للعمال الجزائريين قوي في الساحة الوطنية و أن التضامن مع العمال والعاملات يبقى في مقدمة و أولويات أجندة التنظيم النقابي وهو ما يفسر حسبه ارتفاع عدد المنخرطين

من جهة أخرى أعلنت القيادة الوطنية  للاتحاد العام للعمال الجزائريين  براسة أمينها العام عن  دعمها و مساندتها  لرئيس الجمهورية خلال لائحة خاصة صادق عليها الحضور من أبناء النقابة بالإجماع و أبرز سيدي السعيد أن الاتحاد لن يحيد عن مسؤوليته التاريخية بالنظر إلى المكاسب التنموية المحققة بفضل برنامج رئيس الجمهورية وحاجتنا لاستكمال مسار ترسيخ السلم و الاستقرار الاجتماعي.  

المصدر : الاذاعة الجزائرية

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