سيدي السعيد : قرابة ال3 ملايين منخرط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحلول الشهر الداخل

كشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد عن ارتفاع عدد المنخرطين في التنظيم النقابي إلى مليوني و 900الف بحلول الشهر الداخل.

وخلال لقاء جمعه بالفيديراليات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بمعهد الدراسات و البحث النقابي بالعاصمة هذا الأحد أكد سيدي السعيد أن حضور الاتحاد العام للعمال الجزائريين قوي في الساحة الوطنية و أن التضامن مع العمال والعاملات يبقى في مقدمة و أولويات أجندة التنظيم النقابي وهو ما يفسر حسبه ارتفاع عدد المنخرطين

من جهة أخرى أعلنت القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين براسة أمينها العام عن دعمها و مساندتها لرئيس الجمهورية خلال لائحة خاصة صادق عليها الحضور من أبناء النقابة بالإجماع و أبرز سيدي السعيد أن الاتحاد لن يحيد عن مسؤوليته التاريخية بالنظر إلى المكاسب التنموية المحققة بفضل برنامج رئيس الجمهورية وحاجتنا لاستكمال مسار ترسيخ السلم و الاستقرار الاجتماعي.

المصدر : الاذاعة الجزائرية