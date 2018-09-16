المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة رسمية إلى الجزائر غدا الاثنين

ستقوم مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية أنجيلا ميركل، غدا الاثنين، بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان أنه "بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ستقوم مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية، أنجيلا ميركل، بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيارة المندرجة في إطار التشاور الثنائي رفيع المستوى "تأتي لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر و جمهورية ألمانيا الفيدرالية و التي تشهد تطورا معتبرا في كافة المجالات و التي تجسدت أساسا في عديد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السامين لكلا البلدين".

كما جاء في البيان أن لقاء القمة هذا سيكون "فرصة جديدة حتى يتواصل -على المستوى الرفيع لكلا البلدين- التشاور والتفكير القائم منذ زمن طويل بين البلدين حول ترقية الحوار السياسي الثنائي والتركيز على إقامة شراكة ثنائية اقتصادية و تجارية هامة ستتوسع و تتعمق خلال الفترة المقبلة".

ومن جهة أخرى، "سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الكبرى ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة في ليبيا و قضية الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي منطقة الساحل و كذا الشرق الأوسط ويواصلان التشاور حول المسائل الشاملة على غرار الهجرة و الارهاب العابر للحدود" حسب نفس المصدر.