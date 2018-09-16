الإتحاد العام للعمال الجزائريين يدعو رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة إنجازاته الإقتصادية ،الإجتماعية و الديمقراطية

دعت القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة إنجازاته المحققة والتي ستحقق تقدما كبيرا على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الديمقراطية و الجمهورية .

وفي لائحة خاصة للقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين المجتمعة هذا الأحد الموافق ل 16 سبتمبر 2018 مع الهيئات النقابية ، الاتحادات الولائية ، الاتحادات الوطنية ونقابات المؤسسات و النقابات الوطنية بالمعهد الوطني للدراسات و البحوث النقابية بالعاصمة تم التأكيد على أن القيادة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين تلتزم عن قناعة راسخة برسالة فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد وتعرب عن التفافها حول نداء رئيس الجمهورية لبناء "جبهة شعبية قوية " من أجل إحباط كل المناورات السياسوية و محاولات زعزعة استقرار صفوفنا من خلال تأويلات مغلوطة أو متعارضة مع تعاليم ديننا الحنيف من جهة ، ومواجهة كل هذه الآفات على رأسها الفساد و المخدرات اللتان تنخران اقتصادنا و مجتمعنا من جهة أخرى .

كما نصت اللائحة المصادق عليها على أن القيادة الوطنية للإتحاد واثقة من أن هذه الإرادة القوية ستضاف إلى النتائج المحصل عليها من خلال مختلف برامج فخامة السيد رئيس الجمهورية في مجال ترسيخ القيم الجمهورية و الديمقراطية ،قيم التطور الاقتصادي و الإنجازات الاجتماعية و تكريس و تقوية مكانة الجزائر في المحافل الدولية.

وأن قيادة الإتحاد واثقة أيضا من أن هذا العزم سيزيد في تعزيز السكينة التي تحققت بفضل المصالحة الوطنية ،السلم و الاستقرار الاجتماعي و هي الأسس التي ستدعم تطورات اقتصادية أخرى،اجتماعية و مجتمعية من خلال التضامن و العمل المشترك التوافقي القائمين على قيمنا المتوارثة .

واستنادا لهذه اللائحة فإن القيادة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين تؤيد القرارالذي يقضي بالسهر معا على الحفاظ على السيادة المكتسبة بشق الأنفس بكل ما لديها من طاقة و تؤكد أن هذا العمل المشترك سيشكل حصنا منيعا في وجه كل نزعة للإضرار ببلدنا.، كما تعبر، من خلال هذا الانضمام لفخامة رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ، عن احترامها و شكرها و امتنانها للعمل الجبار المبذول الذي قدمه للمواطنين و العاملات و العمال و المتقاعدين في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و المجتمعية.

وعليه فإنه من الإنصاف يضيف ذات المصدر أن تدعم القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، العاملات و العمال و المتقاعدين مواصلة إنجازات المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي حقق و سيحقق تقدما كبيرا على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الديمقراطية و الجمهورية .