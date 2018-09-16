الرابطة المحترفة الأولى- الجولة السادسة : شبيبة القبائل تهزم مولودية الجزائر (5-0) و تصعد لصدارة الترتيب

16/09/2018 - 19:50

تغلب فريق شبيبة القبائل على  مولودية الجزائر بنتيجة ثقيلة (5-0)، الشوط الأول (3-0)، عشية اليوم (الأحد) بملعب عمر حمادي (بولوغين) بدون حضور الجمهور، في لقاء مؤجل عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. وسجلت الأهداف من طرف نووفور (د 9 ود 86)، بن يوسف (د 12)، فيستون (د 29) و شطي (د 66) لشبيبة القبائل.

بعد هذه المباراة، ترتقي شبيبة القبائل لصدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة، بينما تبقى مولودية الجزائر في المركز الثامن رفقة مولودية بجاية برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وكانت الجولة السادسة قد انطلقت يوم الجمعة، وتواصلت يوم أمس السبت على أن تستكمل يوم غدا الاثنين بلقاء وفاق سطيف- دفاع تاجنانت، في انتظار إجراء مباراة، اتحاد بلعباس و اتحاد الجزائر التي برمجت ليوم الثلاثاء 11أكتوبر المقبل بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في منافسة كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم.

 

 - الجمعة 14 سبتمبر :

- باتنة    : جمعية عين مليلة   - شباب قسنطينة             0-0 

 

- السبت 15 سبتمبر :  

شباب بلوزداد   - اولمبي المدية                                  0-1

مولودية بجاية   - نصر حسين داي                              1-2

 نادي بارادو     - مولودية وهران                               3-2 

 شبيبة الساورة   - أهلي برج بوعريريج                         0-1                         

 

   الأحد 16 سبتمبر:

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل                                 0-5  

 

الاثنين 17 سبتمبر(سا 00. 19):

وفاق سطيف  - دفاع تاجنانت 

 

-الخميس 11 أكتوبر (سا 00ر18) 

اتحاد بلعباس    - اتحاد الجزائر 

 

الترتيب                    نقاط      لعب 

1 . شبيبة القبائل          12       6

2. نصر حسين داي     11        6     

3. وفاق سطيف         10        5

4. اتحاد الجزائر         9         4                                     

--. جمعية عين مليلة     9         6                                      

--.شباب قسنطينة        9         6

--. نادي بارادو          9         6

8. مولودية بجاية         8        6

--. مولودية الجزائر      8         6   

10. شبيبة الساورة       7         6

--. أولمبي المدية         7         6

12. أ. برج بوعريريج  6         6

13. مولودية وهران    5          6

14. اتحاد بلعباس      3           5

--. دفاع تاجنانت       3           5

16. شباب بلوزداد    2            6

 

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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