الرابطة المحترفة الأولى- الجولة السادسة : شبيبة القبائل تهزم مولودية الجزائر (5-0) و تصعد لصدارة الترتيب

تغلب فريق شبيبة القبائل على مولودية الجزائر بنتيجة ثقيلة (5-0)، الشوط الأول (3-0)، عشية اليوم (الأحد) بملعب عمر حمادي (بولوغين) بدون حضور الجمهور، في لقاء مؤجل عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. وسجلت الأهداف من طرف نووفور (د 9 ود 86)، بن يوسف (د 12)، فيستون (د 29) و شطي (د 66) لشبيبة القبائل.

بعد هذه المباراة، ترتقي شبيبة القبائل لصدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة، بينما تبقى مولودية الجزائر في المركز الثامن رفقة مولودية بجاية برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وكانت الجولة السادسة قد انطلقت يوم الجمعة، وتواصلت يوم أمس السبت على أن تستكمل يوم غدا الاثنين بلقاء وفاق سطيف- دفاع تاجنانت، في انتظار إجراء مباراة، اتحاد بلعباس و اتحاد الجزائر التي برمجت ليوم الثلاثاء 11أكتوبر المقبل بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في منافسة كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم.

- الجمعة 14 سبتمبر :

- باتنة : جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة 0-0

- السبت 15 سبتمبر :

شباب بلوزداد - اولمبي المدية 0-1

مولودية بجاية - نصر حسين داي 1-2

نادي بارادو - مولودية وهران 3-2

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج 0-1

الأحد 16 سبتمبر:

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل 0-5

الاثنين 17 سبتمبر(سا 00. 19):

وفاق سطيف - دفاع تاجنانت

-الخميس 11 أكتوبر (سا 00ر18)

اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1 . شبيبة القبائل 12 6

2. نصر حسين داي 11 6

3. وفاق سطيف 10 5

4. اتحاد الجزائر 9 4

--. جمعية عين مليلة 9 6

--.شباب قسنطينة 9 6

--. نادي بارادو 9 6

8. مولودية بجاية 8 6

--. مولودية الجزائر 8 6

10. شبيبة الساورة 7 6

--. أولمبي المدية 7 6

12. أ. برج بوعريريج 6 6

13. مولودية وهران 5 6

14. اتحاد بلعباس 3 5

--. دفاع تاجنانت 3 5

16. شباب بلوزداد 2 6

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.