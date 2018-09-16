الرابطة المحترفة الأولى- الجولة السادسة : شبيبة القبائل تهزم مولودية الجزائر (5-0) و تصعد لصدارة الترتيب

تغلب فريق شبيبة القبائل على مولودية الجزائر بنتيجة ثقيلة (5-0)، الشوط الأول (3-0)، عشية اليوم (الأحد) بملعب عمر حمادي (بولوغين) بدون حضور الجمهور، في لقاء مؤجل عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. وسجلت الأهداف من طرف نووفور (د 9 ود 86)، بن يوسف (د 12)، فيستون (د 29) و شطي (د 66) لشبيبة القبائل.
بعد هذه المباراة، ترتقي شبيبة القبائل لصدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة، بينما تبقى مولودية الجزائر في المركز الثامن رفقة مولودية بجاية برصيد 8 نقاط لكل منهما.
وكانت الجولة السادسة قد انطلقت يوم الجمعة، وتواصلت يوم أمس السبت على أن تستكمل يوم غدا الاثنين بلقاء وفاق سطيف- دفاع تاجنانت، في انتظار إجراء مباراة، اتحاد بلعباس و اتحاد الجزائر التي برمجت ليوم الثلاثاء 11أكتوبر المقبل بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في منافسة كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم.
- الجمعة 14 سبتمبر :
- باتنة : جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة 0-0
- السبت 15 سبتمبر :
شباب بلوزداد - اولمبي المدية 0-1
مولودية بجاية - نصر حسين داي 1-2
نادي بارادو - مولودية وهران 3-2
شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج 0-1
الأحد 16 سبتمبر:
مولودية الجزائر - شبيبة القبائل 0-5
الاثنين 17 سبتمبر(سا 00. 19):
وفاق سطيف - دفاع تاجنانت
-الخميس 11 أكتوبر (سا 00ر18)
اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر
الترتيب نقاط لعب
1 . شبيبة القبائل 12 6
2. نصر حسين داي 11 6
3. وفاق سطيف 10 5
4. اتحاد الجزائر 9 4
--. جمعية عين مليلة 9 6
--.شباب قسنطينة 9 6
--. نادي بارادو 9 6
8. مولودية بجاية 8 6
--. مولودية الجزائر 8 6
10. شبيبة الساورة 7 6
--. أولمبي المدية 7 6
12. أ. برج بوعريريج 6 6
13. مولودية وهران 5 6
14. اتحاد بلعباس 3 5
--. دفاع تاجنانت 3 5
16. شباب بلوزداد 2 6
ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.