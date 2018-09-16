ميهوبي للثقافية : وزارة الثقافة تتكفل بنقل جثمان الراحل جمال علام

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سيتكفل بنقل جثمان المطرب الراحل جمال علام الذي وافته المنية أمس من باريس إلى مدينة بجاية الثلاثاء المقبل بالتنسيق مع عائلته وسفارة الجزائر بفرنسا.

وأوضح وزير الثقافة في اتصال للإذاعة الثقافية أن نقل جثمان الفقيد جمال علام سيتم بحضور عائلته، مضيفا بأن جثمان الراحل سينقل من بيته إلى المسرح الجهوي لبجاية حتى يتسنى لأصدقائه ومحبيه في بجاية وغيرها من المدن الجزائرية من القاء النظرة الاخيرة عليه و يوارى الثرى في نفس اليوم، وأكد الوزير أنه سيتم توفير كل الشروط لإقامة جنازة تليق بمقامة ومكانة جمال علام.

واعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الاهتمام من وزارة الثقافة بجنازة جمال علام بالأمر الطبيعي الذي يقدم كعرفان لرجل وهب حياته لخدمة الفن الجزائري.

وأشار الوزير إلى أن اسم جمال علام ارتبط دائما بالأغنية الجزائرية الأصيلة واصفا إياه بالفنان المجتهد الذي عمل في العديد من المجالات كالمسرح والسينما والتأليف الموسيقي مجددا تعازيه لعائلة الفقيد و كل العائلة الفنية.