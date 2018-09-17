الدورة الـ14 للجنة المشتركة الجزائرية -الإماراتية تنعقد هذا الاثنين بالجزائر

يترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،هذا الاثنين والثلاثاء بالجزائر أشغال الدورة الـ 14 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية ، حسبما أفاد به السبت المنصرم بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات البيان أن هذه الدورة "ستسمح بتقييم التعاون الثنائي بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات وبحث فرص تكثيفها وتوسيعها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين في ظل توجيهات قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه صاحب السّموي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدةي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " , كما

"كما ستشكل هذه المناسبة فرصة للتوقيع على العديد من المشاريع القانونية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

ويكون لضيف الجزائر على هامش أشغال اللجنة المشتركة--يضيف نفس المصدر --" لقاءات مع مسؤولين كبار في الحكومة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج