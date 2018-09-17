ارتفاع حصيلة قتلى إعصار مانغكوت في الفلبين إلى 65 وفقدان 43

ذكرت الشرطة الفليبينية هذا الاثنين ارتفعت حصيلة القتلى بسبب إعصار مانغكوت إلى 65 شخصا في البلاد.

وقال المصدر ذاته إن 54 شخصا قضوا بسبب الإعصار في منطقة كورديليرا الإدارية في جزيرة لوزون.

ووقع باقي الضحايا أيضا في شمال البلاد وفقا للشرطة مشيرة إلى أن 7 أشخاص قتلوا في وادي كاغايان وشخصان في وسط لوزون وشخص واحد في منطقة الوكوس واخر في مترو مانيلا.

وفقد 43 شخصا أيضا وأصيب 64 اخرون وفقا للشرطة.

وغادر إعصار مانغكوت القوي الذي حط الساعة 1:40 يوم السبت بالتوقيت المحلي في شمال الفلبين غادر الدولة الواقعة

في جنوب شرق سيا مساء السبت.

وترك أقوى إعصار ضرب المنطقة حتى الان هذا العام خلفه دمارا كبيرا في جزيرة وزون الفلبينية.