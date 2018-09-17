المحلل السياسي منصف السليمي : حجم المبادلات التجارية الجزائرية- الألمانية غير كاف

اعتبر المحلل السياسي و الإعلامي بمؤسسة Deutsche Welle الألمانية منصف السليمي، أن حجم التبادل الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا لا يرتقي إلى مستوى الشراكة بين البلدين حيث لم تتعد قيمته الـ 2.7 مليار أورو خلال السنة المنصرمة.

وأضاف السليمي، في اتصال هاتفي لقناة الاذاعية الأولى، هذا الاثنين، أن الصحف الألمانية تطرقت إلى حجم هذه المبادلات ووصفتها بأنها غير كافية، وأنها دعت إلى دعم الصادرات الألمانية إلى الجزائر بما يليق ومستوى العلاقات بين البلدين.

كما أكد في السياق ذاته، أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ستشدد في زيارتها إلى الجزائر على الرفع النوعي و الكمي للمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

هذا وعرفت العلاقات الجزائرية الألمانية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وقد تجسدت العلاقات بين البلدين في إقامة مصانع بكل من تيارت و قسنطينة و الشلف لتركيب سيارات و عربات تحمل علامات ألمانية ليبلغ عدد المؤسسات الألمانية الناشطة بالجزائر 200 مؤسسة .

كما تعتبر العلاقات الاقتصادية بين البلدين متينة وجاءت نتيجة زيارات متبادلة بين قائدي البلدين بدأها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا على مرتين في أفريل 2001 و ديسمبر 2010 حيث سمحت ببعث حركية جديدة لعلاقات الصداقة و التعاون الثنائي قابلتها زيارة مماثلة للمستشارة الألمانية أنجلينا مركل سنة 2008 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية