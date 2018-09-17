وفاة اللاعب الدولي الانجليزي السابق كيفن بيتي

توفي قلب دفاع المنتخب الانجليزي السابق لكرة القدم ولاعب ايبسويتش تاون كيفن بيتي عن عمر ناهز 64 عاما حسب ما أعلنت عائلته هذا الأحد.

وكان بيتي المولود في كارليل (شمال انجلترا) أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة ايبسويتش عندما فاز بكأس انجلترا عام 1978 على حساب أرسنال (1-0) تحت إشراف المدرب السابق للمنتخب بوبي روبسون.

وغاب بيتي عن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي التي فاز فيه ايبسويتش عام 1981 (على ألكمار الهولندي 3-0 ذهابا و2-4 إيابا) بداعي الإصابة التي جعلت مسيرته الدولية مع المنتخب قصيرة حيث خاض تسع مباريات فقط سجل فيها هدفا واحدا.