youtube سيعرض قريبا إعلانات الفيديو فى وضع عمودي

كشف محرك البحث العملاق google مؤخرا عن بعض التغييرات الملحوظة في كيفية عمل الإعلانات على يوتوب، والتى تتضمن عرض إعلانات الفيديو فى وضع عمودي على النظام الأساسى،

ويسمح هذا التعديل للمعلنين باستخدام مساحة شاشة أكبر للإعلان على أجهزة الموبايل بشكل يشبه طريقة عرض الإعلانات على أنظمة أساسية مثل Snapchat أو Instagram، وعند الضغط عليها سيتم نقل المستخدم إلى صفحة خارجية.

ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى فكشفت بعض التقارير أن استخدام هذا النوع من الإعلانات ساعد على نمو مبيعات بعض المنتجات بنسبة 33%، إضافة إلى نمو بمقدار 12% فى الاعتبار عند الشراء، حيث قال يوتيوب إن عرض الإعلانات بهذه الطريقة أمر أراده المعلنون منذ فترة طويلة خاصة وأن نحو 70% من مستخدمي يوتيوب يعتمدون على المحمول.

وإلى جانب عرض الإعلانات فى الوضع العمودي فتم أيضا إضافة تبويب للتوصيات على الصفحة الرئيسية للإعلانات، وهو ما يتيح للشركات تقديم "محتوى مخصص" إلى جانب التوصيات المخصصة للمستخدمين.