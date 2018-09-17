المدير العام للديوان الوطني للحبوب: الجزائر سجلت ارتفاعا في انتاج القمح الصلب بـ30 مليون قنطار

قال المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبدي، أن الجزائر سجلت خلال العام الجاري ارتفاعا في إنتاج الحبوب حيث بلغ 60 مليون قنطار بقيمة 220 مليار دينار مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ما يعكس نجاح الخطة الزراعية للجزائر .

واعتبر بلعبدي، خلال نزوله ضيفا، هذا الاثنين على القناة الإذاعية الثالثة، في برنامج 'ضيف التحرير"، أن ارتفاع إنتاج الحبوب لهذه السنة يمثل رقما قياسيا بالنظر للأرقام المسجلة من طرف الديوان بعد التجديد الفلاحي في الجزائر.

وقال ضيف الثالثة إن العامل المناخي لعب دورا هاما في إنجاح الموسم الزراعي لسنة 2018 و كذا احترام الفلاحين لقواعد الزراعة.

كما أضاف بلعبدي، أن ما يميز الموسم الفلاحي لهذه السنة هو تزويد الأراضي بآلات حاصدة ودارسة جديدة بالإضافة إلى توسيع الأراضي الفلاحية للحبوب و كذا احترام الفلاحين للمعايير الفنية للزراعة، مؤكدا أن جل المحصول الزراعي هو من القمح الصلب بقيمة 30 مليون قنطار .

و بالنسبة للمخزون الاحتياطي من الحبوب، والبالغ نحو35 مليون قنطار هذه السنة ،قال المتحدث إنه يهدف إلى وضع البلاد في مأمن من الاضطرابات التي تعرفها الأسعار في الأسواق العالمية نظرا للإنتاج الوفير لهذه هذه السنة.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية