وزير الفلاحة: وباء الحمى القلاعية تم احتواؤه نهائيا.. والإنتاج الفلاحي نما بـ8 بالمائة

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي اليوم الاثنين إنه تم إحتواء وباء الحمى القلاعية التي سجلت في 18 ولاية نهائيا، مجددا من جهة أخرى نفيه القاطع احتواء منتجات فلاحية لفيروس الكوليرا.

و قبيل جلسة مغلقة نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بحضور رئيسها طواهرية الملياني ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، ألقى الوزير كلمة ذكر فيها أن الحمى القلاعية التي ظهرت في 20 يونيو الماضي سجلت في 65 بؤرة عبر 18 ولاية و مست 459 بقرة تم ذبح 321 منها نظرا لقابليتها للاستهلاك في حين تم تدمير 67 بقرة فقط باعتبارها غير صالحة للاستهلاك.

و كشف بوعزقي ، أن الوزارة ستستورد نهاية سبتمبر الجاري اللقاح الواقي من الحمى القلاعية لتفادي انتشار هذا المرض من جديد.

و عن داء الكوليرا، جدد الوزير التأكيد مرة أخرى على أن "خضر و فواكه الجزائر سليمة"، مشدد على أن التجارب العلمية أثبتت عدم امكانية انتقال الكوليرا عبر الخضر و الفواكه داعيا الى عدم المساس بمصداقية المنتوج الفلاحي الجزائري و بمعنويات الفلاحين.

و في رده على من يطالب بالعودة الى استيراد الخضر و الفواكه تفاديا للإصابة بالكوليرا، اعتبر أنه من غير المعقول العودة الى الاستيراد بعد الأشواط الكبيرة التي قطعها الانتاج الجزائري من حيث الكمية فضلا عن كونه انتاجا سليما و مطابقا للمعايير.

من جهة أخرى أكد بوعزغي أن الانتاج الفلاحي نما ب8 بالمئة خلال الموسم 2017-2018 مقارنة بالموسم الذي سبقه بقيمة فاقت 3.000 مليار دج مقابل 360 مليار دج سنة 2000.

و انتقلت مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الخام الى 3ر12 بالمئة مقابل 8 بالمئة سنة 2000 حسب الوزير الذي أضاف بأن القطاع يوفر حاليا 21 بالمئة من اليد العاملة في الجزائر.

و علق قائلا: "كنا نستورد كل المنتجات الفلاحية تقريبا أما اليوم و باستثناء الحبوب و الحليب فنحن نغطي جميع حاجياتنا".