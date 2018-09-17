الجزائر العاصمة: انفجار أنبوب للغاز ببراقي يتسبب في وفاة شخصين

توفي شخصان وجرح أخر اثر انفجار أنبوب للغاز ببن طلحة ببراقي بعد ظهر اليوم الاثنين حسب الحصيلة الأولية للحماية المدنية.

وقال الملازم خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر ان انفجار أنبوب الغاز وقع في حدود الساعة ال 13 و35 دقيقة بمنطقة بن طلحة باتجاه سيدي موسى.

و تسبب في اندلاع النيران بشاحنتين تابعتين لمؤسسة خاصة مما أدى إلى وفاة السائقين وإصابة شخص أخر بحروق بليغة قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى الدويرة.

وتتواصل عملية إطفاء الحريق حيث سخرت مصالح الحماية المدنية 10 شاحنات للإطفاء و3 سيارات إسعاف .

كما قامت مصالح الأمن بغلق الطريق السريع لتفادي أي طارئ.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية