وزارة الصحة تؤكد أن مبدأ مجانية العلاج مكسب أساسي "لا رجعة فيه"

أكدت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الاثنين أن مبدأ مجانية العلاج لجميع المواطنين، الذي أمر به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأقره القانون الجيد للصحة يعد "مكسبا أساسيا لا رجعة فيه".

و أوضحت الوزارة في بيان لها أن "مبدأ مجانية العلاج للجميع الذي أمر به رئيس الجمهورية وأقره القانون الجديد رقم 18-11 المتعلق بالصحة، يعد مكسبا أساسيا لمنظومتنا الصحية لا رجعة فيه".

واضافت أن "القانون الجديد ينص في مادتيه 13 و 21 صراحة ان الدولة تضمن مجانية العلاج وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني، ولا يمكن أن يشكل أي مبرر، مهما كانت طبيعته، عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل ومؤسسات الصحة".