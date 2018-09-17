الـرئيــس بـوتفـليقـة يستـقبـل المستشـارة الألمـانيـة أنـجــيلا مــيـركـل

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،الاثنين بالجزائر العاصمة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بزيارة رسمية الى الجزائر.

وجرى اللقاء بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل و وزير الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، نور الدين بدوي ووزير الصناعة و المناجم, يوسف يوسفي.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أوضحت أن زيارة السيدة ميركل الى الجزائر تندرج في إطار التشاور الثنائي رفيع المستوى حيث تأتي "لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية التي تشهد تطورا، معتبرا في كافة المجالات اذ تجسدت أساسا في عديد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السامين لكلا البلدين".

كما أن لقاء القمة هذا سيكون "فرصة جديدة حتى يتواصل -على المستوى الرفيع لكلا البلدين- التشاور والتفكير القائم منذ زمن طويل بين البلدين حول ترقية الحوار السياسي الثنائي والتركيز على إقامة شراكة ثنائية اقتصادية و تجارية هامة ستتوسع و تتعمق خلال الفترة المقبلة".

ومن جهة أخرى، "سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الكبرى ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة في ليبيا و قضية الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي منطقة الساحل و كذا الشرق الاوسط ويواصلان التشاور حول المسائل الشاملة على غرار الهجرة و الارهاب العابر للحدود".

وتقوم ميركل بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج