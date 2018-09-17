اويحى:الجزائر ستعيد كل رعاياها الموجودين بألمانيا في وضعية غير قانونية

أكد الوزير الأول احمد اويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستعيد جميع رعاياها الموجودين في وضعية غير قانونية بألمانيا مهما كان عددهم.

و خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية أنجيلا ميركل، قال السيد أيحيى أؤكد لكم ان الجزائر ستعيد كل ابنائها الموجودين في وضعية غير قانونية بألمانيا، و يتعلق الامر ب3.000 او 5.000 مواطن مع احترام عدد من القواعد اتفقنا عليها مع السلطات الالمانية.

و من بين القواعد التي ذكرها الوزير الاول، تحديد هوية هؤلاء الرعايا للتأكد بان الامر يتعلق حقيقة بمواطنين جزائريين.

أويحيى يبرز مدى حرية الصحافة في الجزائر

وأبرز الوزير الأول مدى حرية الصحافة في الجزائر ،حيث أنه وبالرغم من كل الانتقادات"، لا يوجد صحافي متابع قضائيا من أجل كتاباته أو رسوماته الكاريكاتورية.

وردا على سؤال صحافية ألمانية حول تقارير منظمة العفو الدولية عن الجزائر، أكد أويحيى أنه لا يوجد بلد سالم من انتقادات هذه المنظمة.

وصرح في هذا الصدد "إذا كان هناك من يعرف بلد واحد لم تنتقده منظمة العفو الدولية فليخبرنا" داعيا الصحافية الألمانية إلى "اكتشاف الجزائر أكثر من خلال الصحافة الالكترونية".

وأضاف أويحيى يقول "فيما يخص حرية التعبير، أدعوكم إلى الرجوع إلى الكتابات و الرسومات الكاريكاتورية في الصحافة الجزائرية التي تعد 160 عنوانا والتي لا يسلم من بعضها لا رئيس الجمهورية و لا الوزير الأول أو المؤسسات دون تعرض أي صحافي إلى المتابعات القضائية".

ومن جهة أخرى، أكد أويحيى أن الجزائر "بلد له تقاليد وهو صامد أمام التيار العالمي للتطور الجارف بلد يتوحد و يتصالح مع ذاته و عازم على التقدم في ظل قيمه"

المصدر: الإذاعة الجزائرية