ميركل تبرز دور الجزائر في حل النزاعات في ليبيا ومالي

أبرزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، االاثنين بالجزائر العاصمة، دور الجزائر في استتباب السلم والأمن في منطقة تتسم بالنزاعات، لاسيما من خلال جهودها في تسوية الأزمات في كل من مالي وليبيا".

وفي ندوة صحفية نشطتها مع الوزير الأول أحمد أويحيى استطردت المستشارة قائلة أن "الجزائر بحكمها أكبر بلد إفريقي مساحة، تتقاسم أكثر من 6.000 كم من الحدود مع الدول المجاورة التي تعرف مشاكل ذات طابع أمني"، مشيدة بدور "الجزائر في تدعيم مسار المصالحة في مالي و تسوية الأزمة في ليبيا من خلال حل داخلي ليبي"

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج