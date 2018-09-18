الرابطة الثانية المحترفة ( الجولة السادسة): معاقبة اتحاد عنابة بمباراتين دون جمهور

سلطت على فريق اتحاد عنابة عقوبة لعب مباراتين دون جمهور، بسبب رمي العاب نارية، اجتياح الملعب والتخريب ،خلال لقاء اللقاء أمام شبيبة سكيكدة ( 0-0)، يوم 14 سبتمبر الماضي ، لحساب الجولة السادسة للرابطة الثانية المحترفة، حسبما أفادت به اليوم الاثنين رابطة كرة القدم المحترفة.

وبالإضافة إلى مباراتين دون جمهور ، فان اتحاد عنابة، مطالب بتعويض لمسير الملعب ، تكاليف الأضرار داخل الملعب، و كذلك دفع غرامة مالية تقدر ب200 الف دينار .حسب نفس المصدر.

وبعد هذه العقوبات، سيلعب الوافد الجديد للرابطة الثانية، مباراتيه المقبلتين بملعبه دون جمهور.

من ناحية أخرى، عوقب لاعب نصر حسين داي خياط عبد الغاني بالإيقاف لمباراتين، بسبب ارتكابه مخالفة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام نصر مولودية بجاية التي جرت يوم السبت الماضي بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، لحساب الجولة السادسة للرابطة الأولى المحترفة.

من جهة أخرى، سلطت لجنة العقوبات التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة على لاعب مولودية بجاية قادري محي الدين الذي طرد بسبب تلقيه إنذارين، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لاحتجاجه على قرار الحكم ولعب بطريقة خطيرة.

و بالإضافة إلى حصوله على إنذار خلال اللقاء والذي تم احتسابه كإنذار عادي ،فان اللاعب مطالب بدفع غرامة مالية ب 30 ألف دينار .