بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 6-مباراة متأخرة): تعادل وفاق سطيف مع دفاع تاجنانت (1-1)

تعادل فريق وفاق سطيف مع ضيفه دفاع تاجنانت بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0)، عشية هذا الاثنين بملعب 8 ماي 45 بسطيف، في لقاء مؤجل عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجلت الأهداف من طرف بكير (د 68) و حموش (د74) من ضربة جزاء.

وعلى إثر هذا التعادل، يرتقي وفاق سطيف للصف الثاني في الترتيب بمجموع 11 نقطة، رفقة نصر حسين دايي بينما يبقى دفاع تاجنانت بمفرده في المركز الرابع عشر بمجموع 4 نقاط.

وكانت الجولة السادسة قد انطلقت يوم الجمعة، وتواصلت يوم أمس السبت ، في انتظار اجراء مباراة، اتحاد بلعباس و اتحاد الجزائر التي برمجت ليوم الثلاثاء 11أكتوبر المقبل بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في منافسة كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم.

-- الجمعة 14 سبتمبر :

- باتنة : جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة 0-0

-- السبت 15 سبتمبر :

شباب بلوزداد - اولمبي المدية 0-1

مولودية بجاية - نصر حسين داي 1-2

نادي بارادو - مولودية وهران 3-2

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج 0-1

الأحد 16 سبتمبر:

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل 0-5

الاثنين 17 سبتمبر:

وفاق سطيف - دفاع تاجنانت 1-1

-- الخميس 11 اكتوبر (. سا 18.00)

اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1 . شبيبة القبائل 12 6

2. وفاق سطيف 11 6

--. نصر حسين داي 11 6

4. اتحاد الجزائر 9 4

--. جمعية عين مليلة 9 6

--.شباب قسنطينة 9 6

--. نادي بارادو 9 6

8. مولودية بجاية 8 6

--. مولودية الجزائر 8 6

10. شبيبة الساورة 7 6

--. أولمبي المدية 7 6

12. أ. برج بوعريريج 6 6

13. مولودية وهران 5 6

14. دفاع تاجنانت 4 6

15. اتحاد بلعباس 3 5

16. شباب بلوزداد 2 6

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.